Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих. Они разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий

Митинг рабочих на предприятии «Гродно Азот» (Фото: Виталий Скворцов / ТАСС)

Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:

постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;

разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;

на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. «Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] «Гродно Плюс», — говорится в ответе властей;

по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;

работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Гродно находится на западе Белоруссии и является пятым по населению городом республики. В нем проживает более 356 тыс. человек. Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Белоруссии, сообщил Информационный портал города Гродно.