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Выборы в Белоруссии ,  
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Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих

Гродно стал первым крупным белорусским городом, власти которого согласились выполнить ряд требований протестующих. Они разрешили митинги на центральных площадях и постановили не наказывать бастующих работников предприятий
Митинг рабочих на предприятии «Гродно Азот»
Митинг рабочих на предприятии «Гродно Азот» (Фото: Виталий Скворцов / ТАСС)

Исполнительный комитет Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решения:

  • постановили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;
  • разрешили проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города;
  • на митингах организуют медицинское, техническое и информационное сопровождение. «Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире [телеканала] «Гродно Плюс», — говорится в ответе властей;
  • по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства, задержанных за участие в протестах освободили;
  • работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Гродно находится на западе Белоруссии и является пятым по населению городом республики. В нем проживает более 356 тыс. человек. Несколько дней назад работники крупнейшего промышленного предприятия города — «Гродно Азот» — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Белоруссии, сообщил Информационный портал города Гродно.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов, прошедших 9 августа. По данным ЦИК республики, на них с результатом 80,1% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, а его основная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила 10,1%. В штабе последней итоги выборов не признали и потребовали передачи власти.

14 августа Тихановская объявила о начале создания координационного совета оппозиции для передачи власти. В совет, по словам Тихановской, должны войти представители всех объединений, которые заинтересованы в диалоге и мирной передаче власти, — трудовых коллективов, партий, профсоюзов и других.

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В предварительный состав совета, опубликованный доверенным лицом Тихановской Ольгой Ковальковой, вошли 35 человек. Среди них нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, соратница Тихановской Мария Колесникова и глава правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Лукашенко создание координационного совета оппозиции назвал попыткой захвата власти. Он предупредил, что власти примут «адекватные меры» в рамках законов и Конституции. «У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», — заявил президент.

Автор: Виктория Полякова
Теги: выборы президента Белоруссии
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