Тихановская объяснила свой отъезд из Белоруссии

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Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на YouTube-канале своего супруга объяснила свой отъезд из страны.

«Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и я выдержу все. Но я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, и это решения я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей [Тихановский] никоим образом на него не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, многие — возненавидят. Но не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала Тихановская.

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