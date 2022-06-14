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Протесты в Белоруссии ,  
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Суд в Белоруссии признал собственника Tut.by экстремистской организацией

Организацию ликвидируют немедленно, использование ее символики и атрибутики запретят. Слушание проходило в закрытом режиме. Ранее экстремистскими были признаны портал Tut.by и проект-правопреемник Zerkalo.io
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Экономический суд Минска признал экстремистской организацией медиахлдинг ООО «Тут Бай Медиа», которому принадлежал портал Tut.by, сообщает в Telegram Zerkalo.io.

«14 июня 2022 года решением экономического суда Минска общество с ограниченной ответственностью «Тут Бай Медиа» признано экстремистской организацией. [Его] деятельность <...> на территории Республики Беларусь запрещается», — следует из сообщения, которое приводит портал.

Согласно постановлению, власти намерены ликвидировать «Тут Бай Медиа», использовать его символику и атрибутику будет запрещено. Решение начнут исполнять «немедленно».

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Фото:Виктор Драчев / ТАСС

Слушание проходило в закрытом режиме, 8 июня суд предварительно рассмотрел материалы дела, написал в Facebook (соцсеть и материнская компания Meta признаны экстремистскими в России и запрещены) один из учредителей холдинга Кирилл Волошин.

В августе 2021 года белорусский суд признал экстремистскими одноименный портал Tut.by и все опубликованные им материалы, в том числе в мессенджерах и соцсетях. Власти сочли, что ресурс «является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды». Также в стране запретили публикации Zerkalo.io, который с июля 2021 года начал работать вместо заблокированного властями Tut.by. В новый проект перешли некоторые журналисты закрытого СМИ. Деятельность Zerkalo.io также запрещена на территории Белоруссии.

Tut.by в 2000 году основал предприниматель Юрий Зиссер. По данным технологической компании Gemius, которая занимается в том числе веб-аналитикой, до своего закрытия портал охватывал 62,58% интернет-аудитории Белоруссии.

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Конфликт журналистов портала с властями начался на фоне протестов 2020 года, которые они освещали. Тогда сотрудники редакции начали жаловаться на задержания, повреждение фотокамер и изъятие отснятых и записанных материалов. Осенью того же года, почти через два месяца после начала протестов, Tut.by лишили статуса СМИ, однако он продолжал работать как интернет-ресурс. В редакции говорили, что Министерство информации Белоруссии четыре раза присылало ей предупреждения.

18 мая 2021 года в редакции Tut.by и его региональных офисах прошли обыски, силовики изъяли документы и серверы, редакцию опечатали. Также обыски прошли у работавших в Tut.by по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По нему задержали 15 сотрудников портала и других компаний, в том числе генерального директора ООО «Тут Бай Медиа» Людмилу Чекину и главного редактора Tut.by Марину Золотову.

В середине июня 2021 года власти провели экспертизу материалов портала и усмотрели в них признаки экстремизма, «высмеивания и оскорбления», а также «негативную оценку деятельности [белорусского президента] Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку». Комиссия решила, что портал дискредитировал их, противопоставляя властям протестующих. Тогда же МВД Белоруссии потребовало признать портал экстремистским.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина
Белоруссия экстремизм Верховный суд РБ

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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