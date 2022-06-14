Суд в Белоруссии признал собственника Tut.by экстремистской организацией

Организацию ликвидируют немедленно, использование ее символики и атрибутики запретят. Слушание проходило в закрытом режиме. Ранее экстремистскими были признаны портал Tut.by и проект-правопреемник Zerkalo.io

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Экономический суд Минска признал экстремистской организацией медиахлдинг ООО «Тут Бай Медиа», которому принадлежал портал Tut.by, сообщает в Telegram Zerkalo.io.

«14 июня 2022 года решением экономического суда Минска общество с ограниченной ответственностью «Тут Бай Медиа» признано экстремистской организацией. [Его] деятельность <...> на территории Республики Беларусь запрещается», — следует из сообщения, которое приводит портал.

Согласно постановлению, власти намерены ликвидировать «Тут Бай Медиа», использовать его символику и атрибутику будет запрещено. Решение начнут исполнять «немедленно».

Слушание проходило в закрытом режиме, 8 июня суд предварительно рассмотрел материалы дела, написал в Facebook (соцсеть и материнская компания Meta признаны экстремистскими в России и запрещены) один из учредителей холдинга Кирилл Волошин.

В августе 2021 года белорусский суд признал экстремистскими одноименный портал Tut.by и все опубликованные им материалы, в том числе в мессенджерах и соцсетях. Власти сочли, что ресурс «является площадкой для пропаганды экстремистской деятельности, направленной на разжигание социальной вражды или розни, организацию и осуществление массовых беспорядков, а также разжигание политической и идеологической вражды». Также в стране запретили публикации Zerkalo.io, который с июля 2021 года начал работать вместо заблокированного властями Tut.by. В новый проект перешли некоторые журналисты закрытого СМИ. Деятельность Zerkalo.io также запрещена на территории Белоруссии.

Tut.by в 2000 году основал предприниматель Юрий Зиссер. По данным технологической компании Gemius, которая занимается в том числе веб-аналитикой, до своего закрытия портал охватывал 62,58% интернет-аудитории Белоруссии.

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Конфликт журналистов портала с властями начался на фоне протестов 2020 года, которые они освещали. Тогда сотрудники редакции начали жаловаться на задержания, повреждение фотокамер и изъятие отснятых и записанных материалов. Осенью того же года, почти через два месяца после начала протестов, Tut.by лишили статуса СМИ, однако он продолжал работать как интернет-ресурс. В редакции говорили, что Министерство информации Белоруссии четыре раза присылало ей предупреждения.

18 мая 2021 года в редакции Tut.by и его региональных офисах прошли обыски, силовики изъяли документы и серверы, редакцию опечатали. Также обыски прошли у работавших в Tut.by по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По нему задержали 15 сотрудников портала и других компаний, в том числе генерального директора ООО «Тут Бай Медиа» Людмилу Чекину и главного редактора Tut.by Марину Золотову.

В середине июня 2021 года власти провели экспертизу материалов портала и усмотрели в них признаки экстремизма, «высмеивания и оскорбления», а также «негативную оценку деятельности [белорусского президента] Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку». Комиссия решила, что портал дискредитировал их, противопоставляя властям протестующих. Тогда же МВД Белоруссии потребовало признать портал экстремистским.