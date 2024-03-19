Премьер Украины назвал причину потери Авдеевки

Украинская армия отступила из Авдеевки месяц назад. Премьер Денис Шмыгаль объяснил это решение дефицитом снарядов, но отметил, что ВСУ «сдержат фронт» при получении боеприпасов от Чехии. Москва осуждает поддержку Киева Западом

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина утратила контроль над Авдеевкой и «некоторыми деревнями» в связи с нехваткой снарядов, из-за их дефицита сложилась трудная ситуация на передовой. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на пресс-конференции с люксембургским премьером Люком Фриденом. Трансляцию вел Firstpost на YouTube.

«Но мы все еще обладаем мотивацией, наши солдаты абсолютно мотивированы защищать наши земли. Мы строим укрепления на передовой и неподалеку от нее», — добавил Шмыгаль.

По его словам, Киев ожидает, что после начала поставок артиллерийских снарядов в соответствии с чешской инициативой ВСУ смогут «сдержать фронт», который сейчас стабилизировался.

Речь идет об инициативе Праги по закупке для Киева 800 тыс. артиллерийских боеприпасов вне Евросоюза. Власти Чехии ожидают, что снаряды будут переданы уже в июне. Снаряды проданы большим числом стран, среди которых — союзники России, отмечала The Wall Street Journal. По данным WSJ, речь может идти о странах глобального Юга, обладающих большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство. Снаряды для Украины ищет и Германия, переговоры по этому поводу ведутся с Индией, узнал ранее Der Spiegel.

Авдеевка находится в 10 км к северо-западу от Донецка, это был крупный опорный пункт ВСУ. Интенсивные бои в этом районе шли с прошлой осени, украинские войска покинули город в середине февраля.

Нехватку артиллерийских боеприпасов в качестве причины отступления из Авдеевки называл ранее глава МИДа Дмитрий Кулеба. «И я уважаю внутреннюю политику и не буду вмешиваться в нее, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте», — подчеркнул министр. Президент Владимир Зеленский также отмечал среди причин «искусственный дефицит вооружений», артиллерии и дальнобойных средств. По его словам, если бы ВСУ не отступили, то войскам угрожало бы окружение.

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Украинская армия отошла на оборонные укрепления к западу от Авдеевки. Как выяснила The New York Times на основании спутниковых снимков, новые рубежи слабо подготовлены и не имеют достаточных укреплений, чем объясняется дальнейшее продвижение российской армии. За прошедший месяц Минобороны России несколько раз отчитывалось о взятии под контроль сел и поселков к западу от Авдеевки: Орловки, Ласточкино, Невельского и других.

Российские власти требуют прекратить военные поставки для украинской армии и заявляют, что этот процесс не помешает Москве добиться намеченных целей, но лишь затянет конфликт.