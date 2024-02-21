 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба назвал причину потери Украиной Авдеевки

Кулеба: Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы получила боеприпасы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для защиты города, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в разговоре с корреспондентом CNN.

Кулеба отметил, что причина, по которой умирают украинские военные, заключается в том, что «кто-то все еще обсуждает решение».

«И я уважаю внутреннюю политику и не буду вмешиваться в нее, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте», — подчеркнул министр.

Как выглядит Авдеевка с высоты после боев. Видео
Политика

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода украинских войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат.

Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии города. По словам Шойгу, за сутки в боях за город погибли более 1,5 тыс. украинских солдат, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось его покинуть.

Президент США Джо Байден, комментируя уход украинских войск из Авдеевки, заявил об отсутствии уверенности, что Киев не может потерять еще один населенный пункт, и пообещал бороться за обеспечение Украины боеприпасами. Конгресс США все еще не принял законопроект о финансировании, часть которого планируется направить на военную помощь ВСУ.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Теги
Дмитрий Кулеба Украина Авдеевка Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны заявило о занятии более выгодных позиций в районе Авдеевки
Политика
Герасимов приехал в зону спецоперации и вручил медали за взятие Авдеевки
Политика
NYT сообщил о сотнях украинских пленных при отступлении из Авдеевки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 16:39
СПБ Биржа обратилась к силовикам из-за подложного банкротства Финансы, 18:21
Токаев предложил Путину провести следующие «Игры будущего» в Казахстане Политика, 18:20
АСВ назвало сроки рассмотрения заявок от владельцев QIWI-кошельков Финансы, 18:18
МВД опровергло информацию о массовых ошибках в загранпаспортах Общество, 18:15
Зеленский предложил Дуде и Туску увидеться на границе Политика, 18:13
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 18:12
Что делать, если у моего банка отозвали лицензию: нужно ли платить кредит и что делать с вкладом Инвестиции, 18:06
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Гросси заявил об отключении Запорожской АЭС от последней резервной линии Политика, 18:02
ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией» Экономика, 17:58
Госдума одобрила внесение в реестр недвижимости сведений о бывшей семье Недвижимость, 17:57
В ЕС анонсировали новый пакет санкций до утверждения предыдущего Политика, 17:53
Режиссер «Барби» Грета Гервиг стала женщиной года по версии журнала Time Life, 17:51
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Политика, 17:48
Школьника задержали за поджог вывески офиса «Единой России» в Подмосковье Политика, 17:44