Кулеба: Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы получила боеприпасы

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Украина не потеряла бы Авдеевку, если бы получила все артиллерийские боеприпасы, необходимые для защиты города, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в разговоре с корреспондентом CNN.

Кулеба отметил, что причина, по которой умирают украинские военные, заключается в том, что «кто-то все еще обсуждает решение».

«И я уважаю внутреннюю политику и не буду вмешиваться в нее, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте», — подчеркнул министр.

В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о начале вывода украинских войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это решение угрозой окружения и необходимостью сохранить жизни солдат.

Вечером того же дня министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о взятии города. По словам Шойгу, за сутки в боях за город погибли более 1,5 тыс. украинских солдат, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось его покинуть.

Президент США Джо Байден, комментируя уход украинских войск из Авдеевки, заявил об отсутствии уверенности, что Киев не может потерять еще один населенный пункт, и пообещал бороться за обеспечение Украины боеприпасами. Конгресс США все еще не принял законопроект о финансировании, часть которого планируется направить на военную помощь ВСУ.