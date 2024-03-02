NYT заявила об «удивительно слабой» обороне ВСУ к западу от Авдеевки

Спутниковые снимки показывают «удивительно слабую» оборону ВСУ к западу от Авдеевки, из-за чего наступление российских войск развивается так стремительно, пишет NYT. Газета отмечает, что у России линии обороны гораздо оснащеннее

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Успех российской армии, которая продолжает стремительное наступление после взятия Авдеевки, объясняется в том числе неподготовленными и слабоукрепленными позициями вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет The New York Times (NYT), чьи журналисты проанализировали спутниковые снимки к западу от Авдеевки.

Как отмечает газета, на снимках видны редкие и рудиментарные линии траншей, на которых отсутствуют многие дополнительные укрепления, способные замедлить продвижение российских войск. Так, на снимках укреплений ВСУ между селами Ласточкино (перешло под контроль России 27 февраля) и Орловка (в окрестностях идут бои, следует из брифинга Минобороны России от 29 февраля) видны слабо защищенные украинские окопы неподалеку от реки, а также разрушенные здания и многочисленные воронки.

Источники NYT в американской администрации сообщили о беспокойстве в связи с тем, что Украина не укрепила свои оборонительные линии на более раннем этапе. По их мнению, теперь она может «столкнуться с последствиями». Издание со ссылкой на разведданные Лондона пишет, что только за последние две недели российские войска продвинулись почти на 7 км к западу от Авдеевки. Это подтверждают и заявления Минобороны России о взятии близлежащих сел.

По данным газеты, у украинского командования было достаточно времени для создания укрепленной линии обороны за пределами Авдеевки, однако сегодня это скорее «элементарные земляные укрепления», но не более того. Отсутствие надежных украинских укреплений в этом районе «особенно бросается в глаза» по сравнению с российскими оборонительными позициями, где имеется несколько линий укрепленных траншей и установлены «зубы дракона», что помешало наступлению ВСУ прошлым летом, пишет NYT.

Опрошенные газетой чиновники и военные эксперты отмечают, что причиной, по которой позиции ВСУ не были подготовлены должным образом, служит сосредоточение властей Украины на наступательных действиях. «Кого это волновало и кто рассматривал это как вариант, потому что это очень дорогостоящий вариант, строительство оборонительных линий? Никто», — заявил NYT полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский, отметив, что в то время у Украины было мало свободных ресурсов.

Бои за Авдеевку, которая находится менее чем в 10 км к северо-западу от Донецка, шли с прошлого года. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе города под контроль России 20 февраля. За последние недели под контроль российских войск также перешли несколько сел к западу от Авдеевки, в том числе Ласточкино, Петровское, Победа и Северное.

О сложной ситуации на фронте для ВСУ с февраля говорят как президент Украины Владимир Зеленский, так и главком Александр Сырский. Последний связывал это с ошибками и некомпетентностью командиров. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — заявил он ранее сегодня.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться. По данным агентства, оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды. Москва осуждает военную помощь Украине.