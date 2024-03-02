 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

NYT заявила об «удивительно слабой» обороне ВСУ к западу от Авдеевки

NYT: спутниковые снимки показывают удивительно слабые оборонительные линии ВСУ
Спутниковые снимки показывают «удивительно слабую» оборону ВСУ к западу от Авдеевки, из-за чего наступление российских войск развивается так стремительно, пишет NYT. Газета отмечает, что у России линии обороны гораздо оснащеннее
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Успех российской армии, которая продолжает стремительное наступление после взятия Авдеевки, объясняется в том числе неподготовленными и слабоукрепленными позициями вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет The New York Times (NYT), чьи журналисты проанализировали спутниковые снимки к западу от Авдеевки.

Как отмечает газета, на снимках видны редкие и рудиментарные линии траншей, на которых отсутствуют многие дополнительные укрепления, способные замедлить продвижение российских войск. Так, на снимках укреплений ВСУ между селами Ласточкино (перешло под контроль России 27 февраля) и Орловка (в окрестностях идут бои, следует из брифинга Минобороны России от 29 февраля) видны слабо защищенные украинские окопы неподалеку от реки, а также разрушенные здания и многочисленные воронки.

Источники NYT в американской администрации сообщили о беспокойстве в связи с тем, что Украина не укрепила свои оборонительные линии на более раннем этапе. По их мнению, теперь она может «столкнуться с последствиями». Издание со ссылкой на разведданные Лондона пишет, что только за последние две недели российские войска продвинулись почти на 7 км к западу от Авдеевки. Это подтверждают и заявления Минобороны России о взятии близлежащих сел.

По данным газеты, у украинского командования было достаточно времени для создания укрепленной линии обороны за пределами Авдеевки, однако сегодня это скорее «элементарные земляные укрепления», но не более того. Отсутствие надежных украинских укреплений в этом районе «особенно бросается в глаза» по сравнению с российскими оборонительными позициями, где имеется несколько линий укрепленных траншей и установлены «зубы дракона», что помешало наступлению ВСУ прошлым летом, пишет NYT.

Опрошенные газетой чиновники и военные эксперты отмечают, что причиной, по которой позиции ВСУ не были подготовлены должным образом, служит сосредоточение властей Украины на наступательных действиях. «Кого это волновало и кто рассматривал это как вариант, потому что это очень дорогостоящий вариант, строительство оборонительных линий? Никто», — заявил NYT полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский, отметив, что в то время у Украины было мало свободных ресурсов.

Сырский объяснил сложную ситуацию на фронте
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Бои за Авдеевку, которая находится менее чем в 10 км к северо-западу от Донецка, шли с прошлого года. Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе города под контроль России 20 февраля. За последние недели под контроль российских войск также перешли несколько сел к западу от Авдеевки, в том числе Ласточкино, Петровское, Победа и Северное.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

О сложной ситуации на фронте для ВСУ с февраля говорят как президент Украины Владимир Зеленский, так и главком Александр Сырский. Последний связывал это с ошибками и некомпетентностью командиров. «В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения», — заявил он ранее сегодня.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что украинские власти опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться. По данным агентства, оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды. Москва осуждает военную помощь Украине.

NYT заявила об «удивительно слабой» обороне ВСУ к западу от Авдеевки
NYT заявила об «удивительно слабой» обороне ВСУ к западу от Авдеевки

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Авдеевка оборона ВСУ Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
ЦСКА на последних минутах упустил победу в матче с «Оренбургом» Спорт, 16:04
Шольц пообещал расследовать данные о планах атаки на Крымский мост Политика, 15:57
NYT заявила об «удивительно слабой» обороне ВСУ к западу от Авдеевки Политика, 15:46
Эксперты заявили о разрыве между обещанной и реальной поддержкой Украины Политика, 15:23
Алан Дзагоев получил должность в ЦСКА Спорт, 15:20
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 15:15
Украинский дрон атаковал следователей в Брянской области Политика, 15:04
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Лавров заявил о готовности наладить межпарламентские связи со Словакией Политика, 15:03
«Прошлые жизни»: обзор тонкой драмы Селин Сон, номинированной на «Оскар» Life, 15:00
Поздняков назвал МОК заложником коммерциализации Спорт, 14:54
Большунов стал победителем Деминского марафона в классическом стиле Спорт, 14:48
Минобороны заявило о пяти сбитых ракетах Storm Shadow на Украине за сутки Политика, 14:44
Санду заявила об историческом шансе на воссоединение с Приднестровьем Политика, 14:44
Путин провел с Лукашенко «фундаментальный» разговор по телефону Политика, 14:31