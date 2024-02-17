Зеленский: ВСУ уходят из Авдеевки из-за угрозы попасть в окружение

Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки

Авдеевка (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Украинские войска оставили Авдеевку из-за угрозы оказаться в окружении, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»). Он отметил, что решение было логичным исходя из необходимости сохранить людей.

Также президент добавил, что проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений» — артиллерии и дальнобойных средств.

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