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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки

Зеленский: ВСУ уходят из Авдеевки из-за угрозы попасть в окружение
Сюжет
Военная операция на Украине
Авдеевка
Авдеевка (Фото: Александр Ермоченко / Reuters)

Украинские войска оставили Авдеевку из-за угрозы оказаться в окружении, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»). Он отметил, что решение было логичным исходя из необходимости сохранить людей.

Также президент добавил, что проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений» — артиллерии и дальнобойных средств.

Украина начала вывод войск из Авдеевки
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

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Владимир Зеленский Мюнхенская конференция по безопасности Военная операция на Украине Авдеевка
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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