Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки
Украинские войска оставили Авдеевку из-за угрозы оказаться в окружении, заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»). Он отметил, что решение было логичным исходя из необходимости сохранить людей.
Также президент добавил, что проблемы для Украины создает «искусственный дефицит вооружений» — артиллерии и дальнобойных средств.
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