Как Запад активизировал военную поддержку Украины

ЕС собирается в ближайшее время пополнить Европейский фонд мира, а США анонсировали новый пакет помощи для Украины на $300 млн. Как и почему западные страны активизировали поддержку Киева — в материале РБК

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Западные страны активизировали усилия по предоставлению помощи Украине: Пентагон анонсировал пакет неотложной поддержки в размере $300 млн, а ЕС приближается к сделке, чтобы пополнить Европейский фонд мира на €5 млрд. Financial Times отмечает, что эти инициативы указывают на растущие опасения западных политиков по поводу того, что Украина больше не сможет сдерживать продвижение российских войск. Они растут на фоне проблем с согласованием многомиллиардного американского пакета помощи для Киева в конгрессе США и затормозившейся из-за позиции Венгрии помощи от ЕС. Эксперты Кильского института мировой экономики (Германия) пришли к выводу, что разрыв между объемами поддержки, которые Евросоюз обещал Украине и которые предоставил, остается очень большим — из выделенных €144 млрд Евросоюз реально предоставил €77 млрд.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу BFM TV, что ситуация на фронте стала «намного лучше», чем была на протяжении последних трех месяцев. Тем не менее авторы Foreign Affairs отмечают, что без срочной военной помощи и серьезных изменений в стратегии позиции Украины будут продолжать ухудшаться до тех пор, пока не наступит переломный момент, — возможно, это произойдет нынешним летом.

В Москве неоднократно осуждали западные поставки вооружений Украине, поясняя, что они лишь затягивают боевые действия и увеличивают число жертв конфликта.

Какую помощь подготовил ЕС

Сейчас Брюссель прежде всего старается решить проблему «снарядного голода», то есть нехватки артиллерийских боеприпасов. CNN со ссылкой на западные разведслужбы сообщил, что Россия производит за год артиллерийских снарядов втрое больше, чем США и Европа для Украины вместе: 3 млн против 1,2 млн. Неудивительно, что в недавно анонсированной военно-промышленной стратегии Евросоюза поставлена цель увеличить производство снарядов в самом ЕС, а позже подключить к этому процессу и Киев. К 2025 году союз планирует самостоятельно выпускать более 2 млн снарядов ежегодно.

После провала обещания ЕС поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года Прага инициировала кампанию по закупке 800 тыс. боеприпасов для Украины у третьих стран. К инициативе присоединились 18 стран, включая Канаду, Германию, Нидерланды и Польшу. 8 марта чешский премьер Петр Фиала заявил в соцсети X, что удалось собрать достаточно средств для приобретения первой партии в 300 тыс. штук. 12 марта в Праге сообщили о возможности закупить дополнительно 200 тыс. снарядов. Как отметил советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр, они могут поступить на Украину уже в июне.

Один из крупнейших европейских поставщиков вооружений Украине Германия планирует увеличить вдвое военную помощь Киеву в 2024 году, доведя ее до €7 млрд. Великобритания анонсировала в январе готовность выделить £2,5 млрд на эти цели в 2024–2025 годах. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен выделить €6 млрд дополнительно на военные нужды Украины до конца 2024 года. Кроме того, французские компании, согласно планам правительства, начнут производить боеприпасы на Украине (первые производственные площадки будут запущены летом).

12 марта Минобороны Дании также анонсировало новый пакет помощи. Копенгаген намерен выделить 2,3 млрд крон ($336,6 млн) в 2024–2026 годах. Часть средств пойдет на закупку самоходных артиллерийских установок CAESAR в кооперации с Францией и самоходных 120-миллиметровых минометов и боеприпасов к ним совместно с Эстонией и Чехией.

Как стало известно FT и Euractiv, ЕС также близок к реформе Европейского фонда мира. Переговоры о трансформации этого механизма с ежегодным бюджетом €5 млрд продолжаются уже несколько месяцев. Ожидается, что пополнение фонда будет одобрено 13 марта на встрече послов ЕС, а на следующий неделе это решение согласуют лидеры стран союза на саммите в Брюсселе.

Европейский фонд мира (European Peace Facility) был создан в 2021 году с целью предотвращения военных конфликтов в других странах. До начала военной операции на Украине средства фонда не использовались для закупок оружия — их предоставляли странам-партнерам и направляли на поддержку миротворческих миссий. Однако в 2023 году глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил создать внутри фонда отдельный механизм, позволяющий использовать его средства непосредственно для военной поддержки Украины. В случае реализации этой идеи страны ЕС, поставлявшие Киеву оружие, смогут получить из фонда компенсацию.

Работа фонда в последнее время застопорилась: его запасы почти иссякли. Поэтому в Брюсселе предложили создать новый специальный фонд для военной поддержки Украины. Однако соглашению мешали противоречия внутри ЕС: Франция настаивала, чтобы фонд оплачивал только совместно закупаемое в ЕС оружие, а Берлин продвигал схему, которая бы учитывала и собственные поставки стран.

По данным FT, достигнутый компромисс заключается в том, что приоритет при закупках в рамках фонда, как и хотела Франция, будет отдаваться оружию, произведенному внутри блока, но в случае крайней необходимости возможны сделки и с третьими странами. По информации Euractiv, учтена и позиция Германии: при компенсации расходов странам-членам будут принимать к сведению их прямую помощь Украине.

Одновременно западные лидеры начали активнее обсуждать другие проблемы, связанные с Украиной. 15 марта в Берлине состоится встреча «Веймарского треугольника» с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Они намерены обсудить разногласия, вызванные прежде всего заявлением президента Франции о возможности отправки европейских военных на Украину. Высокопоставленный немецкий чиновник заявил Politico, что по итогам переговоров не ожидается конкретных решений, их главная цель — «послать новый сигнал единства».

12 марта президент Польши Анджей Дуда и премьер Дональд Туск, хотя они и принадлежат к разным политическим лагерям, вместе отправились в США, чтобы обсудить увеличение поставок оружия Киеву и убедить американской конгресс согласовать новый пакет помощи. «Политически я расхожусь с президентом Анджеем Дудой почти во всем, но ради безопасности нашей родины мы должны и будем действовать вместе», — отметил премьер. А Дуда в своей статье в Washington Post призвал всех членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП (Варшава уже тратит 4%). Пока что страны — члены альянса стремятся к показателю 2% — такую цель на 2024 год поставили 16 из 31 членов НАТО (в 2023 году их было только 11).

Что войдет в первый за три месяца пакет помощи от США

12 марта президент США Джо Байден одобрил пакет неотложной помощи Киеву на общую сумму $300 млн — впервые с декабря 2023 года. За эти три месяца конгресс США так и не смог согласовать дополнительные ассигнования на поддержку американских союзников, включая Украину, Израиль и Тайвань.

В Министерстве обороны США пояснили, что новый пакет был сформирован из средств, сэкономленных при реализации долгосрочных контрактов по производству вооружений для Украины. Пресс-секретарь ведомства Пэт Райдер уточнил, что в пакет войдут зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм, включая фугасные и улучшенные кассетные, и 105 мм, а также противотанковые системы AT4.

Райдер назвал пакет «одноразовой хорошей сделкой» и предупредил, что Пентагон не сможет постоянно оказывать поддержку Украине в таком виде. Более того, как сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников, Минобороны США уже перерасходовало бюджет, выделенный на пополнение собственного арсенала после поставок вооружений Украине, на $10 млрд.

Объявляя о новом пакете военной помощи, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан охарактеризовал положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) как крайне затруднительное. «Когда российские войска наступают и ведут обстрелы, у Украины не хватает боеприпасов для ответного огня», — заявил он. По его словам, анонсированной военной помощи хватит лишь на пару недель.

Выступая перед конгрессом 11 марта, главы разведслужб США также предупредили, что дальнейшее промедление конгресса может привести к новым территориальным потерям Украины. «Если будет видно, что мы отказываемся от поддержки Украины, это не только посеет сомнения среди наших союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, но и подогреет амбиции китайского руководства в самых разных точках — от Тайваня до Южно-Китайского моря», — заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Если палата представителей согласует выделение Киеву $60 млрд, то ВСУ смогут «самостоятельно удерживать позиции на передовой в течение всего 2024 года и в начале 2025 года», а также «наносить удары вглубь Крыма и по Черноморскому флоту России», — уточнил Бернс.

Почему конгресс США медлит с выделением помощи

Несмотря на давление Белого дома, конгресс по-прежнему не торопится выделять Украине военную помощь. 7 февраля сенаторы-республиканцы заблокировали законопроект о помощи союзникам США и ужесточении иммиграционной политики, ставший плодом длительных консультаций между конгрессменами и Белым домом. 13 февраля сенат утвердил другой билль на меньшую сумму ($95 млрд против первоначальных $118 млрд), куда входила помощь Киеву ($60 млрд), но были исключены положения об иммиграционной реформе. Однако спикер палаты представителей Майк Джонсон отказался допустить документ до голосования.

После этого члены нижней палаты конгресса из Республиканской и Демократической партий подготовили компромиссный законопроект, предусматривающий выделение Украине уже $47,69 млрд (общая сумма ассигнований всем союзникам США — $66 млрд). Ожидалось, что документ будет вынесен на рассмотрение, после того как палата представителей согласует полноценный бюджет на 2024 финансовый год, но этого до сих пор не произошло.

9 марта телеканал NBC News сообщил, что Джонсон и главы комитетов палаты представителей приступили к работе над собственным законопроектом, в рамках которого помощь Украине будет предоставлена в виде займа, как предлагал экс-президент США Дональд Трамп. Председатель комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол рассказал журналистам, что конгрессмены рассматривают возможность выдать республике кредиты под залог российских активов, заблокированных в США.

Не исключено, что консультации обо всех предлагаемых вариантах военной помощи Украине могут затянуться до апреля, поскольку во второй половине марта конгрессмены уходят на двухнедельные каникулы. В связи с этим представители обеих партий обсуждают вариант запуска специальной процедуры, которая позволит вынести законопроект на голосование без предварительного обсуждения в комитетах (discharge petition). Для этого необходимы голоса 218 членов палаты.

Применить эту процедуру хотят в отношении двух документов: принятого сенатом законопроекта на $95 млрд и компромиссного двухпартийного билля на $66 млрд. Как отмечает Axios, это лишь затруднит одобрение любого из документов при противодействии Джонсона, поскольку в этом случае голоса сторонников поддержки Украины окажутся распылены.