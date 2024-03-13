В Чехии назвали сроки поставки боеприпасов на Украину

Боеприпасы, которые закуплены не в странах ЕС, могут попасть на Украину уже в июне, заявил советник премьер-министра Чехии Томаш Пояр. Россия осуждает военную помощь, которую Запад оказывает Украине

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Боеприпасы, закупленные в странах, не входящих в ЕС, в рамках чешской инициативы, могут попасть на Украину уже в июне, заявил Euractiv советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности и советник премьер-министра Томаш Пояр.

«Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, понадобится несколько недель, чтобы доставить их [боеприпасы] на Украину. Начиная с июня поставки могут начаться», — заявил он.

Пояр отказался раскрыть происхождение боеприпасов, заявив, что инициатива направлена на поиск боеприпасов по всему миру — «везде, где они доступны по разумной цене и приемлемого качества».

Euractiv пишет, что более 15 стран обязались выделить средства на закупку боеприпасов. К ним относятся Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, а также союзники вне Европы, такие как Канада. Чехия ищет доступные боеприпасы по всему миру, а другие страны предоставляют необходимое финансирование. Затем Прага будет координировать доставку амуниции в зону конфликта на Украине.

В начале марта чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Чехия собрала достаточно средств на первую партию снарядов для Украины. «На данный момент нам удалось собрать достаточно денег, чтобы купить первую партию из 300 тыс. артиллерийских снарядов. Однако наша цель — отправить гораздо больше», — сказал он.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла за рубежом 800 тыс. артиллерийских снарядов: 500 тыс. калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм. По его подсчетам, они могли бы предоставить их Киеву в течение нескольких недель, если смогут обеспечить финансирование вместе с партнерами в США, Германии и Швеции.

Ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники написал, что Чехия призвала страны ЕС профинансировать закупку 450 тыс. артиллерийских снарядов, которые находились вне союза. Газета отмечала, что европейцы могли обратиться за вооружениями к оружейным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

В марте 2023 года ЕС обещал поставить Украине 1 млн снарядов за год, однако позже европейские власти объявляли, что не смогут выполнить это. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что Европа надеется до марта предоставить Украине вдвое меньше артиллерийских боеприпасов: чуть более 500 тыс.

Москва осуждает любую военную помощь Украине, и настаивает, что она лишь затягивает конфликт, но не сможет изменить его исход.