WSJ узнала, что «союзники России» продали Чехии снаряды для ВСУ

Чехия договорилась о закупках части из партии в 800 тыс. боеприпасов с союзниками России, рассказали источники WSJ. По данным газеты, речь может идти о странах Глобального Юга. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Чехия уже закупила около 800 тыс. артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) от коалиции поставщиков со всего мира, среди которых есть и действующие союзники России, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чешских чиновников.

Как отмечает газета, Прага начала «секретную операцию» по закупке боеприпасов за несколько месяцев до начала конфликта на Украине в феврале 2022 года, и ей удалось «в значительной степени обойти громоздкую бюрократию НАТО и Европейского Союза».

Источники рассказали, что в отличие от большинства европейских стран, которые сосредоточились на восполнении запасов с помощью наращивания собственного производства, чешские чиновники «тихо путешествовали по миру», заключая сделки и ведя переговоры об экспортных лицензиях со многими странами-производителями боеприпасов. Собеседники не стали раскрывать эти страны, однако указали, что некоторые из них являются действующими союзниками России.

По данным WSJ, речь может идти о странах Глобального Юга, обладающими большими запасами вооружений советской эпохи и способностью наращивать производство. Как указали источники, к настоящему времени Чехия уже оплатила первый транш за 300 тыс. снарядов, где донорами выступили Германия, Канада, Нидерланды и Дания. Помимо закупки первой партии в 800 тыс. снарядов, Прага рассчитывает в ближайшее время закупить еще 700 тыс., на которые, однако, необходимы дополнительные средства.

WSJ пишет, что в настоящее время у ВСУ почти закончились боеприпасы, а Россия превосходит страны НАТО как по количеству снарядов, так и по мощностям по их выпуску. Опрошенные газетой аналитики заявили, что Украине необходимо до 200 тыс. снарядов различных калибров ежемесячно, «чтобы отразить возобновившийся натиск». В то же время европейские союзники не смогут значительно нарастить производство как минимум до 2026 года, поскольку сталкиваются с проблемами с цепочками поставок, отсутствия государственного финансирования и нехватки рабочей силы.

Западные политики уже более полугода говорят о «снарядном голоде» в ВСУ, вызванном в том числе проволочками с обеспечением дополнительного финансирования, а также неисполнения плана ЕС по поставке Киеву 1 млн снарядов до конца марта 2024 года. В январе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что до марта ЕС сможет передать только половину от этого количества.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в ноябре подчеркивал, что без поддержки Запада украинские военные начнут отступать. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба в свою очередь отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».

Россия осуждает поставку оружия Украине. Президент Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы». Он отмечал, что и в США, и в Европе заканчивается вооружение для ВСУ.