Spiegel узнал о тайном обсуждении покупки у Индии снарядов для Украины

Германия ежедневно ищет источники снарядов для Украины, запасы могут иметь страны Африки, Азии, Балкан и других частей мира. Берлин тайно обсуждает сделку с Нью-Дели, где не хотят открыто портить отношения с Россией, пишет Spiegel

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В арсенале Индии находятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, Германия ведет с ней негласные переговоры о покупке боеприпасов для нужд Украины через посредников, поскольку индийские власти не хотят продавать их открыто из-за отношений с Москвой. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Аналогичные сделки могут быть заключены и с арабскими странами, в некоторых из которых есть большие запасы снарядов. Эксперты считают, что необходимыми запасами или даже возможностью выпуска боеприпасов обладают некоторые страны Африки и балканские государства.

Спецслужбы Германии полагают, что Украина исчерпает собственные запасы снарядов не позже июня, а возможно, и раньше, выяснило издание.

«К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны на полках по всему миру», — признает глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг. Его ведомство ежедневно ищет новые источники закупки снарядов. По словам генерала, нехватки денег на эти цели нет: только на 2024 год немецкое правительство выделит €7 млрд на покупку оружия для Украины.

К концу февраля у ВСУ столкнулись с дефицитом снарядов, сообщали в украинском МИДе. Президент Владимир Зеленский объяснял в том числе нехваткой боеприпасов решение оставить Авдеевку — пригород Донецка. По его словам, на нескольких участках фронта сложилась тяжелая обстановка.

На один выпущенный ВСУ снаряд приходится десять российских, пояснял источник Wall Street Journal в СБУ. По оценкам западных чиновников и военных экспертов, которые привела New York Times, без американской помощи украинскую армию ожидает «стремительный коллапс» на фронте в конце 2024 года, но уже к марту Украина сможет с трудом проводить локальные контратаки, а к началу лета ей будет сложно отражать российские наступления. По мнению специалистов, пишет издание, для Генштаба ВСУ скоро настанет ситуация, когда «цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику».

Чехия в середине февраля сообщила об обнаружении 800 тыс. снарядов, которые могут быть куплены для Украины за пределами Евросоюза. Вскоре Дания объявила о покупке через Чехию 15 тыс. боеприпасов из неназванной третьей стороны.

Власти России осуждают поставки оружия и военной техники Украине. В Москве заявляют, что подобные действия не способствуют мирному урегулированию конфликта, но не окажут влияния на его исход.