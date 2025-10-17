Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина

Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште, но не говорил, что там может присутствовать и Зеленский. Прежде президент США желал провести их встречу тет-а-тет, но добиться такого результата не смог

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Белый дом надеется, что во встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может принять участие и украинский лидер Владимир Зеленский, рассказала корреспондент CBS Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры. По словам президента Трампа, они состоятся через пару недель в столице Венгрии Будапеште», — сказала журналистка.

По ее словам, она спрашивала Левитт об условиях, которые Путин поставил для встречи с Зеленским, и уточнила, говорил ли он что-то еще о своих требованиях во время разговора с Трампом 16 октября по телефону.

«Президент Трамп и президент Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме», — так ответила пресс-секретарь.

Путин ранее предлагал провести встречу с Зеленским в Москве. Российская сторона также отмечала, что для таких переговоров должна быть подготовлена повестка соответствующего уровня, которой не момент предыдущих обсуждений потенциальной встречи не было.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным в канун встречи с Зеленским в Вашингтоне — она состоится вечером 17 октября по московскому времени. По словам республиканца, беседа с российским президентом принесла большой прогресс, о ее содержании он пообещал рассказать Зеленскому.

Как анонсировал Трамп, на следующей неделе состоится встреча «высокопоставленных советников» из двух стран, после чего пройдет его встреча с Путиным. Помощник последнего Юрий Ушаков рассказал, что подготовка саммита начнется с телефонного звонка главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио. Такого разговора пока не было.

Ушаков также раскрыл, что Будапешт в качестве проведения места саммита предложил Трамп, а Путин поддержал идею. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Венгрия, хоть и является членом ЕС и НАТО, занимает «особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов» в контексте конфликта на Украине.

Axios сообщал, что Зеленского удивила готовность Трампа встретиться с Путиным.