Переговоры России и США⁠,
0

Белый дом заявил о возможном участии Зеленского в саммите Трампа и Путина

Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Переговоры России и Украины
Трамп анонсировал встречу с Путиным в Будапеште, но не говорил, что там может присутствовать и Зеленский. Прежде президент США желал провести их встречу тет-а-тет, но добиться такого результата не смог
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Белый дом надеется, что во встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште может принять участие и украинский лидер Владимир Зеленский, рассказала корреспондент CBS Нэнси Кордес со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«Исходя из сказанного Кэролайн Левитт, все еще существует вероятность, по крайней мере, на это надеется Белый дом, что Зеленский может быть включен в эти переговоры. По словам президента Трампа, они состоятся через пару недель в столице Венгрии Будапеште», — сказала журналистка.

По ее словам, она спрашивала Левитт об условиях, которые Путин поставил для встречи с Зеленским, и уточнила, говорил ли он что-то еще о своих требованиях во время разговора с Трампом 16 октября по телефону.

«Президент Трамп и президент Путин обсуждали возможность встречи в Будапеште, и президент Трамп поговорит об этой возможности с президентом Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме», — так ответила пресс-секретарь.

Путин ранее предлагал провести встречу с Зеленским в Москве. Российская сторона также отмечала, что для таких переговоров должна быть подготовлена повестка соответствующего уровня, которой не момент предыдущих обсуждений потенциальной встречи не было.

Axios сообщил, что план Трампа встретиться с Путиным удивил Зеленского
Политика
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Трамп провел телефонный разговор с Путиным в канун встречи с Зеленским в Вашингтоне — она состоится вечером 17 октября по московскому времени. По словам республиканца, беседа с российским президентом принесла большой прогресс, о ее содержании он пообещал рассказать Зеленскому.

Как анонсировал Трамп, на следующей неделе состоится встреча «высокопоставленных советников» из двух стран, после чего пройдет его встреча с Путиным. Помощник последнего Юрий Ушаков рассказал, что подготовка саммита начнется с телефонного звонка главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио. Такого разговора пока не было.

Ушаков также раскрыл, что Будапешт в качестве проведения места саммита предложил Трамп, а Путин поддержал идею. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что Венгрия, хоть и является членом ЕС и НАТО, занимает «особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов» в контексте конфликта на Украине.

Axios сообщал, что Зеленского удивила готовность Трампа встретиться с Путиным.

Читайте РБК в Telegram.

Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин Будапешт
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
