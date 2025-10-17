 Перейти к основному контенту
CNN узнал, когда Трамп изменил мнение об ударах по российским объектам

До саммита на Аляске США просили Украину воздерживаться от атак на российскую энергетическую инфраструктуру, но после встречи расширили обмен разведданными с Киевом. Россия обещала серьезный ответ на удары по энергообъектам

Вашингтон дал Киеву «зеленый свет» на удары по российским энергетическим объектам после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, который не привел к урегулированию российско-украинского конфликта, сообщает CNN со ссылкой на источники.

До этой встречи администрация Трампа просила Украину воздерживаться от атак на российскую нефтегазовую и энергетическую инфраструктуру, поскольку рассчитывала на заключение мирного соглашения, передает телеканал. Оно не было достигнуто, и Соединенные Штаты решили расширить обмен разведывательными данными с Украиной. Таким образом в Вашингтоне рассчитывают усилить давление на Москву и добиться окончания боевых действий.

FT узнала, что США несколько месяцев помогают Киеву бить по России
Политика
Фото:Reuters

О том, что США летом начали передавать Киеву данные, которые помогают ВСУ наносить удары по России, сообщала также Financial Times. Газета писала, что на позицию республиканца повлияло разочарование в Путине, которое Трамп неоднократно выражал после саммита на Аляске.

Москва попросила Вашингтон прокомментировать эти сведения, сообщил глава МИДа Сергей Лавров. Как ранее заявляли в Кремле, России давно известно, что Соединенные Штаты и страны НАТО собирают и передают разведывательную информацию украинским военным, «это не новация». Путин подчеркивал, что Россия не будет терпеть атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру и продолжит серьезно отвечать на них.

Накануне Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил, что лидеры договорились о новой встрече, она должна пройти в Будапеште в течение двух недель. В ходе переговоров они затронули тему возможной передачи Украине ракет Tomahawk. Трамп сообщил, что идея отправки этого оружия Киеву «не понравилась» Путину. Российский президент заявил республиканцу, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб перспективам мирного урегулирования и отношениям России и США, рассказали в Кремле.

Украина считает Tomahawk приоритетом, заявил глава офиса президента Андрей Ермак в преддверии встречи главы государства Владимира Зеленского с Трампом 16 октября. Также, по его словам, Киев хочет прибрести и другие системы, поставки которых требуют одобрения США. Зеленский ранее заявил, что обсудит с Трампом системы ПВО и поставки ракет большой дальности.

Наталия Анисимова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин Аляска энергетика
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
