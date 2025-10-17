 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Песков объяснил выбор Венгрии для планирующегося саммита Путина и Трампа

Песков — о саммите Путина и Трампа: Венгрия имеет особую суверенную позицию
Сюжет
Переговоры России и США
Венгрия как страна и ЕС, и НАТО занимает особую суверенную позицию, это вызывает уважение, пояснил Песков. Место встречи предложил Трамп, Будапешт обещал Путину беспрепятственный въезд и выезд
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Венгрия была выбрана для проведения готовящегося саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за ее суверенной позиции, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такие решения принимаются обоюдно. В данном случае Венгрия как страна и НАТО, и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение», — рассказал пресс-секретарь президента.

FT узнала, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти
Политика
Дональд Трамп

На вопрос, когда Путин отправится в Венгрию, Песков пояснил, что пока есть «только воля президентов провести встречу». Он сообщил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже». Ранее с таким предположением выступил Трамп.

Говоря о том, почему Путин и Трамп созвонились именно сейчас, Песков пояснил, что телефонный разговор был предложен американской стороной по результатам успешной поездки Трампа на Ближний Восток. У Путина, как пояснил пресс-секретарь, в связи с этим была возможность лично поздравить американского президента с успешным достижением мира в секторе Газа.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава российского МИДа Сергей Лавров, которые также должны провести встречу, сами договорятся о ее обстоятельствах и раскроют детали, добавил Песков.

Путин и Трамп созвонились накануне и договорились о второй личной встрече (первая прошла в августе на Аляске). Предварительно, этот саммит пройдет в Будапеште. Кремль ранее сообщал, что место предложила американская сторона.

Премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что его страна готова принять саммит Путина и Трампа и подготовка «идет полным ходом». Политик созвонился с президентом России и обсудил с ним российско-американский саммит.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что страна с уважением примет Путина, когда он приедет на саммит, гарантирует ему беспрепятственный въезд и выезд. Как пояснили в ЕК, на Путина и Лаврова распространяются санкции о заморозке активов, но не запрет на въезд в Евросоюз.

Венгрия — страна-подписант Римского статута, основополагающего документа о Международном уголовном суде (МУС). В марте 2023 года он выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сочтя, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

В МИДе подчеркнули, что решения МУС для России являются юридически ничтожными. Москва не ратифицировала Римский статут. Венгрия в этом году провела голосование в парламенте по выходу из МУС, решение было одобрено, но пока страна еще не завершила процесс.

Как член ЕС Венгрия присоединилась к санкциям против России, запрещающим полеты российских самолетов над территорией союза. Москва считает ограничения незаконными.

Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дональд Трамп Дмитрий Песков Венгрия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
