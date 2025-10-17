Песков объяснил выбор Венгрии для планирующегося саммита Путина и Трампа

Венгрия как страна и ЕС, и НАТО занимает особую суверенную позицию, это вызывает уважение, пояснил Песков. Место встречи предложил Трамп, Будапешт обещал Путину беспрепятственный въезд и выезд

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Венгрия была выбрана для проведения готовящегося саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за ее суверенной позиции, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Такие решения принимаются обоюдно. В данном случае Венгрия как страна и НАТО, и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов. Это вызывает уважение», — рассказал пресс-секретарь президента.

На вопрос, когда Путин отправится в Венгрию, Песков пояснил, что пока есть «только воля президентов провести встречу». Он сообщил, что переговоры «действительно могут состояться в течение двух недель или чуть позже». Ранее с таким предположением выступил Трамп.

Говоря о том, почему Путин и Трамп созвонились именно сейчас, Песков пояснил, что телефонный разговор был предложен американской стороной по результатам успешной поездки Трампа на Ближний Восток. У Путина, как пояснил пресс-секретарь, в связи с этим была возможность лично поздравить американского президента с успешным достижением мира в секторе Газа.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава российского МИДа Сергей Лавров, которые также должны провести встречу, сами договорятся о ее обстоятельствах и раскроют детали, добавил Песков.

Путин и Трамп созвонились накануне и договорились о второй личной встрече (первая прошла в августе на Аляске). Предварительно, этот саммит пройдет в Будапеште. Кремль ранее сообщал, что место предложила американская сторона.

Премьер Венгрии Виктор Орбан говорил, что его страна готова принять саммит Путина и Трампа и подготовка «идет полным ходом». Политик созвонился с президентом России и обсудил с ним российско-американский саммит.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пообещал, что страна с уважением примет Путина, когда он приедет на саммит, гарантирует ему беспрепятственный въезд и выезд. Как пояснили в ЕК, на Путина и Лаврова распространяются санкции о заморозке активов, но не запрет на въезд в Евросоюз.

Венгрия — страна-подписант Римского статута, основополагающего документа о Международном уголовном суде (МУС). В марте 2023 года он выдал ордера на арест Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, сочтя, что они «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». В МИДе подчеркнули, что решения МУС для России являются юридически ничтожными. Москва не ратифицировала Римский статут. Венгрия в этом году провела голосование в парламенте по выходу из МУС, решение было одобрено, но пока страна еще не завершила процесс. Как член ЕС Венгрия присоединилась к санкциям против России, запрещающим полеты российских самолетов над территорией союза. Москва считает ограничения незаконными.