FT узнала, что Трамп повышал голос на встрече с Путиным и угрожал уйти

В частности, упоминание Путиным исторических личностей застало Трампа врасплох, он несколько раз повышал голос, грозил уйти и в итоге прервал встречу, отменив запланированный обед в расширенном составе, утверждают источники FT

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже (Аляска) несколько раз повысил голос и пригрозил уйти, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров.

Как пишет издание, встреча началась с рукопожатия и «широкой трамповской улыбки», но за закрытыми дверями «теплота быстро улетучилась». Источники сообщили, что Путин отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня, при этом присутствовали лишь несколько советников. Путин настаивал, что конфликт закончится, только если Украина выполнит требования Москвы, утверждают собеседники FT.

Затем, как сообщает газета, российский президент упомянул русских князей, таких как Рюрик и Ярослав Мудрый, а также казацкого атамана XVII века Богдана Хмельницкого.

Трампа все это застало врасплох, он несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти, говорят источники FT. В конечном итоге президент США прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации в расширенном составе должны были обсудить экономические связи и сотрудничество. Об отмене обеда в день саммита уже сообщал NBC.

Путин и Трамп встречались в Анкоридже 15 августа. После переговоров президент США назвал саммит «очень хорошим». Однако позднее не раз говорил, что недоволен действиями России, и грозил санкциями. В сентябре он сказал, что Украина может вернуть утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше», а потому «должна действовать».

За этим последовали дискуссии о возможных поставках Киеву ракет Tomahawk и других вооружений. Украинский президент Владимир Зеленский, с которым у Трампа в феврале произошла публичная перепалка, в августе совершил в США визит и несколько раз говорил с республиканцем как лично, так и в присутствии других лидеров. 17 октября он должен вновь посетить Вашингтон.

Путин и Трамп созвонились накануне этой поездки и договорились о новой встрече. Предварительно, она пройдет в Будапеште. Как сообщал Кремль, место предложила американская сторона. Трамп допускал, что может встретиться с Путиным в течение двух недель.

Москва осуждает поставки оружия Киеву, а санкции западных стран считает незаконными. В Кремле подчеркивали, что «импульс Анкориджа» по урегулированию на Украине жив, контакты России и США продолжаются и их результаты будут заметны «рано или поздно».