Вэнс заявил, что Россия и Украина не готовы заключить мир

Джей Ди Вэнс (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Россия и Украина пока не готовы заключить мирное соглашение, заявил в интервью Newsmax вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что даже «энергичная дипломатия» президента США Дональда Трампа не способна примирить стороны, которые не готовы к подписанию мирного договора.

«В конечном итоге, должны быть две стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить соглашение», — сказал вице-президент.

Тем не менее, Вэнс подчеркнул, что возможность урегулирования конфликта сохраняется, и за последние месяцы в этом направлении удалось добиться «определенного прогресса».

В сентябре Трамп также заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения. В октябре после урегулирования конфликта в секторе Газа американский лидер рассказал, что усердно работает над разрешением противостояния на Украине.

Во время телефонного разговора президентов России и США 16 октября главы государств условились провести второй российско-американский саммит в Будапеште. По словам Трампа, он должен состояться в течение двух недель.

17 октября Трамп и Зеленский проведут встречу в Вашингтоне. На ней лидеры стран обсудят поставок ракет Tomahawk Украине. Ранее республиканец допускал, что Киев получит их в случае, если конфликт не будет урегулирован.

Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.