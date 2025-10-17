 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Вэнс заявил, что Россия и Украина не готовы заключить мир

Вэнс: Россия и Украина пока не готовы заключить мирное соглашение
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия и Украина «не достигли той точки», когда они могут заключить соглашение, но возможность урегулирования сохраняется, за последние месяцы в этом направлении удалось добиться прогресса, заявил Вэнс
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Россия и Украина пока не готовы заключить мирное соглашение, заявил в интервью Newsmax вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что даже «энергичная дипломатия» президента США Дональда Трампа не способна примирить стороны, которые не готовы к подписанию мирного договора.

«В конечном итоге, должны быть две стороны, готовые заключить сделку. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, а мы продолжим ее делать, русские и украинцы просто не достигли той точки, когда они могут заключить соглашение», — сказал вице-президент.

Тем не менее, Вэнс подчеркнул, что возможность урегулирования конфликта сохраняется, и за последние месяцы в этом направлении удалось добиться «определенного прогресса».

Трамп оценил готовность Путина и Зеленского к заключению мира
Политика
Владимир Зеленский

В сентябре Трамп также заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не готовы к заключению мирного соглашения. В октябре после урегулирования конфликта в секторе Газа американский лидер рассказал, что усердно работает над разрешением противостояния на Украине.

Во время телефонного разговора президентов России и США 16 октября главы государств условились провести второй российско-американский саммит в Будапеште. По словам Трампа, он должен состояться в течение двух недель. 

17 октября Трамп и Зеленский проведут встречу в Вашингтоне. На ней лидеры стран обсудят поставок ракет Tomahawk Украине. Ранее республиканец допускал, что Киев получит их в случае, если конфликт не будет урегулирован.

Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Джеймс Дэвид Вэнс Владимир Путин Владимир Зеленский Россия Украина мирное соглашение
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Axios сообщил, что план Трампа встретиться с Путиным удивил Зеленского
Политика
В Кремле ответили на слова Вэнса об обсуждении поставок Киеву Tomahawk
Политика
Орбан сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа идет «полным ходом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
Аэропорты Краснодара и Сочи возобновили работу Политика, 06:35
Эксперты назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат рабочих Экономика, 06:32
CNN узнал, когда Трамп изменил мнение об ударах по российским объектам Политика, 06:31
ПВО отразила налет беспилотников на Ростовскую область Политика, 05:56
Вэнс заявил, что Россия и Украина не готовы заключить мир Политика, 05:37
Мэр Сочи сообщил об отражении ракетной атаки Политика, 05:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Во Франции сообщили о предотвращении покушения на основателя Gulagu.Net Политика, 04:53
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Аэропорты Ульяновска и Самары открыли для полетов Политика, 04:38
Reuters узнал об очередном ударе США по судну в Карибском море Политика, 04:36
Axios сообщил, что план Трампа встретиться с Путиным удивил Зеленского Политика, 04:05
В ООН прокомментировали гибель военкора Ивана Зуева Политика, 03:51
Аэропорт Саратова открыли для полетов Политика, 03:30