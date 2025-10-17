 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

Песков объяснил, почему Путин именно сейчас позвонил Трампу

Сюжет
Переговоры России и США
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по следам успешной поездки главы Белого дома на Ближний Восток, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется», — сказал он.

16 октября Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште в Венгрии, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной », как заявил Трамп. Встреча президентов пройдет через пару недель или более, сообщил Песков. Перед этим состоится встреча советников президентов. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.

В пятницу премьер Венгрии Петер Сийярто сообщил о подготовке саммита после разговора с Лавровым и замгоссекретаря США Кристофером Ландау.

Песков объяснил выбор Венгрии для планирующегося саммита Путина и Трампа
Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска). К середине октября, как полагает замглавы МИД Михаил Галузин, «позитивный импульс» от того саммита «оказался выхолощенным». По его словам, это связано в первую очередь с тем, что российская сторона не видит со стороны Украины реальной готовности искать пути разрешения кризиса через ликвидацию его глубинных причин.

В Кремле с такой оценкой не согласились. Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков назвал ошибочными любые заявления о том, что импульс от встречи в Анкоридже иссяк. Он подчеркнул, что Россия продолжает взаимодействие с американскими партнерами, основываясь на договоренностях, достигнутых лидерами двух стран.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Дмитрий Песков Владимир Путин переговоры встреча Венгрия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
В ЕС отреагировали на планы Путина посетить Венгрию на фоне санкций
Политика
Венгрия обещала гарантировать беспрепятственный въезд Путина на саммит
Политика
Кремль рассказал, кто предложил провести саммит Путина и Трампа в Венгрии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Три награды Минсельхоза и альянс с «Честным ЗНАКом»: ГК ВИК подвела итоги РБК Компании, 17:30
Зампреда партии «Яблоко» Круглова внесли в перечень экстремистов Политика, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings Политика, 17:26
Chainalysis: Россия обогнала страны Европы по использованию криптовалют Крипто, 17:24
FT узнал об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России Политика, 17:24
Стасишин рассказал, когда запуски новостроек перестанут снижаться Недвижимость, 17:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
FIFA грозит уголовное разбирательство из-за NFT. Их приравняли к ставкам Крипто, 17:16
Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн Спорт, 17:16
Бывшему тренеру дали 10,5 лет за организацию убийства мэра Дзержинского Общество, 17:11
Черногория пообещала ввести визы для россиян согласно правилам ЕС Политика, 17:05
Историка русской кухни Сюткина внесли в список экстремистов и террористов Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Шнайдер победила обидчицу Андреевой и вышла в полуфинал турнира в Нинбо Спорт, 16:59