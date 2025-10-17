Песков объяснил, почему Путин именно сейчас позвонил Трампу

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся по следам успешной поездки главы Белого дома на Ближний Восток, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нами был предложен телефонный разговор, собственно, по следам успешной поездки президента Трампа на Ближний Восток. И президент Путин первым делом имел в виду, конечно, поздравить Трампа с таким успехом. Именно этим объясняется», — сказал он.

16 октября Путин и Трамп договорились о встрече в Будапеште в Венгрии, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец этой бесславной войне между Россией и Украиной », как заявил Трамп. Встреча президентов пройдет через пару недель или более, сообщил Песков. Перед этим состоится встреча советников президентов. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио.

В пятницу премьер Венгрии Петер Сийярто сообщил о подготовке саммита после разговора с Лавровым и замгоссекретаря США Кристофером Ландау.

Предыдущая встреча Путина и Трампа состоялась в Анкоридже (Аляска). К середине октября, как полагает замглавы МИД Михаил Галузин, «позитивный импульс» от того саммита «оказался выхолощенным». По его словам, это связано в первую очередь с тем, что российская сторона не видит со стороны Украины реальной готовности искать пути разрешения кризиса через ликвидацию его глубинных причин.

В Кремле с такой оценкой не согласились. Помощник президента по международным вопросам Юрий Ушаков назвал ошибочными любые заявления о том, что импульс от встречи в Анкоридже иссяк. Он подчеркнул, что Россия продолжает взаимодействие с американскими партнерами, основываясь на договоренностях, достигнутых лидерами двух стран.