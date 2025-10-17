 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве раскрыли, чего ждут от встречи Зеленского с Трампом

Axios: Зеленского удивили намерения Трампа встретиться с Путиным
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина считает приоритетом Tomahawk, но хочет приобрести и другие системы, поставки которых требуют одобрения США, сообщил Ермак. Путин говорил, что поставки Киеву крылатых ракет не изменят ситуацию на поле боя
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Al Drago / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что американский лидер Дональд Трамп после встречи с ним в Белом доме примет «четкие решения» относительно того, какие системы вооружения Вашингтон готов предоставить Киеву. Об этом в интервью Axios заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Зеленский в последние дни был оптимистично настроен по поводу предстоящих переговоров Трампом и готовности США передать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Однако вскоре после прилета на авиабазу Эндрюс украинская делегация «удивилась», узнав о телефонном разговоре Трампа с российским президентом Владимиром Путиным и плане встречи лидеров в Венгрии, пишет издание.

По словам Ермака, Tomahawk — главный приоритет Украины, Киев все еще ждет решения и считает, что «такое оружие может переломить ход игры». Украинская сторона хочет прибрести и другие системы, поставки которых требуют одобрения США, добавил он. Ермак признал, что схема, по которой страны НАТО закупают американское оружие для поставок на Украину, несовершенна — с поставками есть задержки, особенно когда речь идет о системах противовоздушной обороны.

Почему Путин и Трамп предпочли Будапешт и что будет с «Томагавками»
Политика
Владимир Путин

В ходе визита в Вашингтон Зеленский встретится с генеральными директорами оборонных компаний Raytheon и Lockheed-Martin, а также с руководителями американских энергетических компаний.

Трамп ранее допускал, что Киев получит Tomahawk в случае отсутствия урегулирования. Путин во время разговора с республиканцем указал, что эти ракеты не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб перспективам мирного урегулирования и отношениям России и США, сообщили в Кремле. Американский президент после беседы заявил, что ракет у его страны много, но они нужны и самим Соединенным Штатам. Трамп отметил, что Путину «не понравилась» идея передачи Tomahawk Украине.

Зеленский говорил, что ВСУ намерены наносить дальнобойные удары исключительно по военным целям. против военных целей. Путин обещал, что Россия будет сбивать Tomahawk при поставках их Киеву и укрепит свою систему ПВО.

Андрей Ермак Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Tomahawk
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
