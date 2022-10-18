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МИД Германии заявил о желании выстроить систему «безопасности от России»

Глава МИД Германии Бербок: Европе нужна «безопасность от России»
Говоря о заявлениях России про необходимость переговоров, Бербок заявила, что «продиктованный мир» — не тот мир, который нужен жителям востока Украины
Анналена Бербок
Анналена Бербок (Фото: Christian Spicker / Imago / Global Look Press )

Европе необходима не «безопасность с Россией», а «безопасность от России», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе выступления на внешнеполитическом форуме в Берлине, передает RND.

Комментируя заявления Москвы о готовности к возобновлению переговоров с Киевом, она заявила, что «продиктованный мир» — это не мир для жителей востока Украины. По мнению Бербок, президент России Владимир Путин «не ищет пути назад».

«Поэтому для Европы речь идет не о безопасности с путинской Россией, но о безопасности от путинской России», — заявила она.

Берлин поставляет оружие Украине не только для «спасения жизней», но и для того, чтобы развеять сомнения в международной надежности Германии, указала Бербок.

«Безопасность стран Балтии, безопасность Восточной Европы — это безопасность Германии. И мы будем защищать каждый дюйм территории нашего альянса в чрезвычайной ситуации», — заявила она.

Она также обратилась с фразой «Мы здесь для вас» к находящемуся на мероприятии главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу. «Мы стоим друг за друга. Мы можем положиться друг на друга», — заявила Бербок.

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До начала специальной военной операции России Германия отказывалась поставлять летальное оружие Украине. После 24 февраля Берлин согласился расширить военную помощь, однако власти Украины и некоторых стран Запада, в том числе Польши, называли ее недостаточной, а ныне бывший украинский посол в Германии охарактеризовал ее как «вялую».

Канцлер Олаф Шольц отвергал критику о недостаточной помощи Киеву и заявлял, что Германия поставила Украине такое оружие, которого пока нет на вооружении у немецкой армии.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Западные страны, включая США и их союзников, в ответ ввели несколько пакетов санкций против Москвы, а также усилили военную помощь Киеву.

Российские власти не раз критиковали и санкции, и военную помощь западных стран Киеву. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что НАТО де-факто «влезла» в конфликт на Украине. Санкции против России являются безумными и бездумными, а расчет на развал российской экономики с помощью них не оправдался, говорил президент России Владимир Путин.

После окончательного прекращения переговоров между Москвой и Киевом о мирном урегулировании в Кремле не раз заявляли о готовности к их возобновлению, однако президент Украины исключил такую возможность после референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Анналена Бербок МИД Германии Безопасность Россия Военная операция на Украине
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