Глава МИД Франции выступила за продолжение диалога с Россией

Катрин Колонна (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Париж считает важным сохранять каналы диалога с Москвой. Об этом заявила глава французского МИДа Катрин Колонна в эфире радиостанции France Inter.

«Очень важно иметь каналы коммуникации с российским президентом», — сказала министр, отметив при этом, что сторонам нечасто удается найти точки соприкосновения. Примером успешного взаимодействия она назвала отправку миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.

Отвечая на вопрос, был ли взрыв на Крымском мосту 8 октября результатом украинской атаки, Колонна отметила, что «не станет заниматься спекуляциями на этот счет, поскольку не знает причин того, что произошло на этом мосту».

С начала специальной военной операции России на Украине Франция в числе других стран НАТО и ЕС оказывает помощь Киеву, поставляя оружие. 2 октября газета Le Monde узнала, что Париж готовится передать от шести до 12 САУ Ceasar. Первоначально они предназначались Дании, но с той была достигнута соответствующая договоренность о передаче Украине. Позже президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил эту информацию.