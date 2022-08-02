Шольц заявил об отправке на Украину оружия, которого нет у армии Германии

Киев получает редкие и уникальные вооружения, часть из которых еще не используется в Бундесвере, сообщил Шольц. В апреле он говорил, что Берлин исчерпал свои запасы и обратился к производителям оружия для оперативных поставок

Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Информация о сокращении Германией военной поддержки Украины не соответствует действительности, ВСУ получили от Берлина такое оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью Globe and Mail.

«Некоторые из этих систем настолько новы, что их было произведено очень мало, а некоторые из них даже не были представлены в Бундесвере. Все они нуждаются в обучении украинских экипажей, и мы это также обеспечиваем», — сказал Шольц.

Германия поставила Украине «все что было»: зенитные и противотанковые комплексы, мины, «тонны боеприпасов», после чего перешла на более сложные и дорогостоящие системы вооружений, продолжил он. Канцлер уточнил, что речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО), самоходных гаубицах, контрбатарейных радарах.

Прямо сейчас ведется обучение украинских военных по работе с новым и сложным оборудованием в нескольких местах в Германии, Берлин намерен оказывать поддержку Киеву столько, сколько понадобится, заверил Шольц.

Шольц ранее заявлял, что Россия сама Германию вынудила поставлять оружие на Украину. Он подчеркнул, что «Путин не оставляет нам другого выбора». Если бы немецкие власти приняли нарушение Москвой принципа нерушимости границ в Европе «для своего реваншистского проекта создания Российской империи», то это бы укрепило Россию, считает он.

К середине апреля Германия исчерпала свои запасы по поставкам вооружения, говорил Шольц, в связи с чем обратилась к производителям вооружений с запросом о том, насколько быстро они смогут произвести новое оружие для Киева. Тогда он подчеркнул, что на Украину лучше отправлять советское вооружение, с которым знакомы украинские военные.

Читайте на РБК Pro Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro Кислородное преимущество. Простая, научно обоснованная техника дыхания для здоровья и спорта Кислородное преимущество. Простая, научно обоснованная техника дыхания для здоровья и спорта Саммари Pro Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно Инструкции Pro Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться Статьи Pro «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда Прогнозы Pro 6 основ компании, без которых она не выстоит в кризисе-2022 6 основ компании, без которых она не выстоит в кризисе-2022 Статьи Pro Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи

«Дело отнюдь не в том, что Германия ничего или слишком мало поставляет. Правильно — Берлин не может выполнить все желания Украины», — говорил немецкий вице-канцлер Роберт Хабек.



В числе поставленных на Украину немецких вооружений — три реактивных системы залпового огня Mars II — это немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS. Ее отправку Киеву в Берлине согласовали в июне, к началу августа это вооружение получили ВСУ. «Спасибо Германии и лично моему коллеге, министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы салютуют нашим немецким партнерам!», — написал украинский министр обороны Алексей Резников.

Власти России критикуют поставки оружия Украине со стороны западных стран, считая происходящее «накачкой». Представитель президента Дмитрий Песков говорил, что оружие с Запада не помешает России достичь целей спецоперации. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — предупреждал глава МИДа Сергей Лавров.