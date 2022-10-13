Зеленский снова заявил о невозможности переговоров с Россией

Зеленский заявил о невозможности вести переговоры с Россией и призвал к ее изоляции

Владимир Зеленский вновь заявил, что не считает возможным вести переговоры с Россией. Накануне Кремль ответил на похожее заявление президента Украины: «Никогда не говори никогда»

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / IMAGO / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести переговоры с Россией невозможно, так как ее лидеры «не уважают международное право». Такое мнение он выразил во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Прямая трансляция сессии идет на сайте ПАСЕ.

«Дипломатия — самый мощный инструмент, когда не работает оружие. Дипломатии сегодня с Россией быть не может. Не может быть такой дипломатии, которая была. Не может быть уважения к руководству, которое убивает, захватывает, не уважает международное право», — сказал Зеленский. Таких лидеров нужно изолировать, а не продолжать с ними разговаривать, считает президент Украины.

Также, выступая на ПАСЕ, Зеленский заявил, что в районах Харьковской области, которые оставили российские военные, происходили «такие же ужасные вещи, как в Ирпене и Буче» (цитаты по Reuters).

В начале апреля украинские и зарубежные журналисты распространили кадры из Бучи и Ирпеня — двух небольших городов в Киевской области. На кадрах были видны массовые захоронения, тела людей на улицах, у некоторых были связаны руки.

Минобороны России назвало опубликованные кадры провокацией. В военном ведомстве заявили, что за то время, пока Буча была под контролем российских военных, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, в то время как украинские военные круглосуточно обстреливали южные районы города. Кроме того, в Минобороны уточнили, что российские части полностью покинули Бучу 30 марта, а кадры с телами на улицах города появились только на четвертый день после их ухода.

Сразу после посещения Бучи Зеленский говорил, что считает возможным продолжать переговоры с Россией, потому что «Украина должна обрести мир».

Однако позднее позиция Киева изменилась: глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что украинская сторона пыталась прервать переговоры после публикации «фальшивки про город Буча». Говорил о том, что «эмоциональный фон» обсуждений урегулирования конфликта поменялся после событий в Буче, и советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В мае Зеленский говорил, что готов вести переговоры с президентом России только лично и что такая встреча может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий, однако уже в сентябре он заявил, что Украина не готова вести переговоры с Россией.

«Они прибегнут к заморозке конфликта, соглашениям, переговорам, будут становиться сильнее и снова продвинутся вперед. Это их стратегия — постепенно и очень медленно по кусочку съедать нас. Я не хочу в это играть», — говорил Зеленский.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в то же время говорил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. Он обвинил Киев в затягивании процесса и отметил, что это приведет к тому, что украинским властям будет сложнее договориться с Москвой.

После того как в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о присоединении к России и местными главами военно-гражданских администраций были подписаны соответствующие соглашения с Москвой, Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности Украины об отказе от переговоров с Путиным. «Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом», — сказал президент Украины.

Кремль, комментируя решение Зеленского, напомнил, что для переговоров нужны «две стороны» и что России теперь остается ждать либо «изменения позиции нынешнего президента», либо «будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа». Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что «всем известны высказывания Зеленского», и вспомнил поговорку «Никогда не говори «никогда».