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Военная операция на Украине ,  
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Шольц ответил на «угрозу» Путина применить ядерное оружие

Германия продолжит поддерживать Украину несмотря на угрозу президента Владимира Путина применить ядерное оружие. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

По словам Шольца, угроза российского президента применить ядерное оружие — «неприемлема». Ранее в своем обращении о начале частичной мобилизации Владимир Путин заявил, что со стороны Запада в ход пошел «ядерный шантаж». В качестве примера он привел высказывания «некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения».

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Фото:Joe Raedle / Getty Images

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф», — сказал Путин.

С 27 февраля российские силы ядерного сдерживания находятся в особом режиме боевого дежурства. Согласно 19 пункту ядерной доктрины, Россия может применить ядерное оружие при следующих сценариях:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Немецкий канцлер заявил, что, несмотря на угрозы российских стороны, Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву. «Мы придерживаемся взвешенного, решительного курса на поддержку Украины и недопущение эскалации за пределы той, что происходит между Россией и Украиной. Мы будем продолжать это делать», — сказал Шольц.

В свою очередь в Вашингтоне заявили, что США отслеживают «стратегическую конфигурацию» российских ядерных сил после заявлений президента Путина. Как сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, применение Россией ядерного оружия обернется для нее тяжелыми международными последствиями.

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«Это безответственная риторика для ядерной державы <...>. Мы воспринимаем это серьезно, мы, насколько можем, отслеживаем их стратегическую конфигурацию, с тем чтобы скорректировать нашу, если в этом возникнет необходимость. Прямо сейчас мы не видим никаких признаков того, что это требуется», — сказал представитель Белого дома.

Теги
Германия Олаф Шольц Украина ядерное оружие Владимир Путин
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