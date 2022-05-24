Дуда обвинил Германию в нарушении обещания насчет танков для Украины

Польша разочарована тем, что Германия не сдержала обещание поставить танки Leopard взамен отправленной на Украину техники, сказал Дуда. В немецком МИДе в ответ заверили, что не могут передавать танки «по щелчку пальцев»

Анджей Дуда (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Правительство Германии нарушило свое обещание поставить в Польшу танки Leopard взамен направленной на Украину военной техники, в Варшаве «очень разочарованы» этой ситуацией, заявил Die Welt польский президент Анджей Дуда на форуме в Давосе.

«Большая часть нашего танкового арсенала в польских вооруженных силах состоит из немецких танков типа «Леопард». Поэтому, если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену в виде кругового обмена, то мы были бы очень рады», — сказал президент Польши, добавив, что «они не выполнили этого обещания».

Варшава направила Киеву «большое количество» танков поскольку польские власти уверены, что это их ответственность перед Украиной как соседа, добавил Дуда. Польша надеялась на поддержку со стороны НАТО, США и Германии, продолжил президент, пояснив, что такие действия ослабляют собственный оборонный потенциал страны. Он отметил, что немецкие власти недостаточно помогают Украине.

«Прежде всего, это сама Германия должна помочь Украине. Украина действительно очень остро нуждается в этой помощи», — подчеркнул Дуда.

Круговой обмен предполагает предоставление Украине странами Евросоюза или НАТО танков советского или российского производства, поскольку украинским военным не требуется проходить обучение для их использования. Германия обязуется предоставить замену переданной технике

После критики польского президента немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заверила, что Берлин не в силах передать Украине тяжелую военную технику «по нажатию кнопки или по щелчку пальцев», тем более — не из запасов Германии. Техника должна быть «в распоряжении, отремонтирована и заказан соответствующим образом», пояснила она на встрече с польским коллегой Збигневом Рау.

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«Поэтому важно, чтобы мы были в постоянном контакте друг с другом, чтобы не возникало недопонимания», — подчеркнула Бербок, заверив, что Берлин в курсе нужды Киева в «массированной военной поддержке», а Германия «причастна и вовлечена» в процесс передачи военной техники», сейчас ведется работа над поставкой ВСУ большого количество оружия, боеприпасов и тяжелой техники.

Бербок подчеркнула: «Мы укрепляем восточный фланг НАТО немецкими солдатами и техникой в странах Балтии, а также зенитными ракетами в Словакии», передает телеканал n-tv.

Польский министр позднее сообщил, что «принял к сведению» объяснения Бербок, которая назвала ему «ряд причин» непроизошедшего кругового обмена техникой и отметил, что власти Германии явно желают решить сложившуюся проблему.

В начале недели о проблемах в поставках немецких танков в Польшу сообщала газета Der Spiegel, ссылаясь на данные источников. Собеседники издания рассказали, что Польша поставила на Украину 240 танков российского производства.

Аналогичное соглашение о круговом обмене военной техники Берлин заключил с Прагой, речь шла о поставках в Чехию 15 танков старого образца Leopard 2 A4, летом стороны договорились обсудить передачу более современных танков Leopard 2 A7+, говорила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт, передавал Zeit.

Собеседники Der Spiegel в польских военных кругах указывали, что Варшава при этом не хотела получить в замен танки старого образца и намеревалась обновить свой арсенал современными танками Leopard, которые бы не ставили под угрозу обороноспособность страны.

В конце апреля бундестаг, нижняя палата немецкого парламента, одобрил документ с призывом к правительству страны поставить на Украину тяжелые вооружения. Поддержали инициативу 586 депутатов, 100 отказались это сделать, еще семь человек воздержались. В документе говорится о необходимости «продолжить и по возможности ускорить поставку на Украину необходимой техники, в том числе поставку тяжелых вооружений и сложных систем, и расширить сферу кругового обмена».



Украинский посол в Германии Андрей Мельник в начале мая заявил о недостаточной поддержке Киева со стороны официального Берлина, назвав его политику «вялой». Канцлер Олаф Шольц предпочитает продолжать политику его предшественницы Ангелы Меркель, считает дипломат: «подождать и понаблюдать, а затем принять решение — или нет».