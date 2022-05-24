Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 58,87 (-1,51) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 56,97 (-1,24) Инвестиции, 15:58
В Москве загорелась постройка на территории храма Петра и Павла Общество, 23:24
В Техасе два человека погибли при стрельбе в начальной школе Общество, 23:13
Дуда обвинил Германию в нарушении обещания насчет танков для Украины Политика, 23:01
В США заявили о цели лишить Россию преимуществ глобальной экономики Политика, 22:38
США запретили России обслуживать внешний госдолг Экономика, 22:22
Шрёдер отклонил предложение войти в совет директоров «Газпрома» Бизнес, 22:12
В Техасе произошла стрельба в начальной школе Общество, 21:54
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 21:51
Сорос допустил, что события на Украине стали началом третьей мировой Политика, 21:47
Мусорный оператор оценил рост тарифов на вывоз отходов Общество, 21:30
WSJ узнала о расследовании на Джерси в отношении активов Абрамовича Политика, 21:18
В Москве с начала пандемии резко выросло строительство частных домов Недвижимость, 21:17
Английская премьер-лига одобрила продажу «Челси» Спорт, 21:15
«Дело о кульке» обернулось задержанием экс-президента Молдавии Политика, 21:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Дуда обвинил Германию в нарушении обещания насчет танков для Украины

Президент Польши Дуда обвинил ФРГ в срыве поставок танков Leopard взамен отданных Украине
Польша разочарована тем, что Германия не сдержала обещание поставить танки Leopard взамен отправленной на Украину техники, сказал Дуда. В немецком МИДе в ответ заверили, что не могут передавать танки «по щелчку пальцев»
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Правительство Германии нарушило свое обещание поставить в Польшу танки Leopard взамен направленной на Украину военной техники, в Варшаве «очень разочарованы» этой ситуацией, заявил Die Welt польский президент Анджей Дуда на форуме в Давосе.

«Большая часть нашего танкового арсенала в польских вооруженных силах состоит из немецких танков типа «Леопард». Поэтому, если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену в виде кругового обмена, то мы были бы очень рады», — сказал президент Польши, добавив, что «они не выполнили этого обещания».

Варшава направила Киеву «большое количество» танков поскольку польские власти уверены, что это их ответственность перед Украиной как соседа, добавил Дуда. Польша надеялась на поддержку со стороны НАТО, США и Германии, продолжил президент, пояснив, что такие действия ослабляют собственный оборонный потенциал страны. Он отметил, что немецкие власти недостаточно помогают Украине.

«Прежде всего, это сама Германия должна помочь Украине. Украина действительно очень остро нуждается в этой помощи», — подчеркнул Дуда.

Круговой обмен предполагает предоставление Украине странами Евросоюза или НАТО танков советского или российского производства, поскольку украинским военным не требуется проходить обучение для их использования. Германия обязуется предоставить замену переданной технике

Посол раскритиковал «вялую политику» Германии по отношению к Украине
Политика
Андрей Мельник

После критики польского президента немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заверила, что Берлин не в силах передать Украине тяжелую военную технику «по нажатию кнопки или по щелчку пальцев», тем более — не из запасов Германии. Техника должна быть «в распоряжении, отремонтирована и заказан соответствующим образом», пояснила она на встрече с польским коллегой Збигневом Рау.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему обвалились продажи NFT
Статьи
Pro
На Мосбиржу вернулись БПИФы на иностранные бумаги. Что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Вы хотите выплатить дивиденды акционерам. Как отказаться от моратория
Инструкции
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции

«Поэтому важно, чтобы мы были в постоянном контакте друг с другом, чтобы не возникало недопонимания», — подчеркнула Бербок, заверив, что Берлин в курсе нужды Киева в «массированной военной поддержке», а Германия «причастна и вовлечена» в процесс передачи военной техники», сейчас ведется работа над поставкой ВСУ большого количество оружия, боеприпасов и тяжелой техники.

Бербок подчеркнула: «Мы укрепляем восточный фланг НАТО немецкими солдатами и техникой в странах Балтии, а также зенитными ракетами в Словакии», передает телеканал n-tv.

Польский министр позднее сообщил, что «принял к сведению» объяснения Бербок, которая назвала ему «ряд причин» непроизошедшего кругового обмена техникой и отметил, что власти Германии явно желают решить сложившуюся проблему.

Боррель заявил о необходимости создания вооруженных сил ЕС
Политика
Жозеп Боррель

В начале недели о проблемах в поставках немецких танков в Польшу сообщала газета Der Spiegel, ссылаясь на данные источников. Собеседники издания рассказали, что Польша поставила на Украину 240 танков российского производства.

Аналогичное соглашение о круговом обмене военной техники Берлин заключил с Прагой, речь шла о поставках в Чехию 15 танков старого образца Leopard 2 A4, летом стороны договорились обсудить передачу более современных танков Leopard 2 A7+, говорила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт, передавал Zeit.

Собеседники Der Spiegel в польских военных кругах указывали, что Варшава при этом не хотела получить в замен танки старого образца и намеревалась обновить свой арсенал современными танками Leopard, которые бы не ставили под угрозу обороноспособность страны.

Шольц не увидел в разговоре с Путиным намерения менять позицию по Украине
Политика
Владимир Путин

В конце апреля бундестаг, нижняя палата немецкого парламента, одобрил документ с призывом к правительству страны поставить на Украину тяжелые вооружения. Поддержали инициативу 586 депутатов, 100 отказались это сделать, еще семь человек воздержались. В документе говорится о необходимости «продолжить и по возможности ускорить поставку на Украину необходимой техники, в том числе поставку тяжелых вооружений и сложных систем, и расширить сферу кругового обмена».

Украинский посол в Германии Андрей Мельник в начале мая заявил о недостаточной поддержке Киева со стороны официального Берлина, назвав его политику «вялой». Канцлер Олаф Шольц предпочитает продолжать политику его предшественницы Ангелы Меркель, считает дипломат: «подождать и понаблюдать, а затем принять решение — или нет».



 

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Германия Анджей Дуда танки Украина поставки оружия
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
В Германии заявили о выросших вдвое расходах на нефть и газ из России
Бизнес
Шольц и Зеленский назвали условие мирного урегулирования конфликта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter