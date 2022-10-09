В МИДе заявили о готовности к переговорам с Киевом, но не о референдумах

Западу не нужен мир на Украине, считает директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

Дипломат отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной, но Киев прервал их «явно по указке западных кураторов». «Он [Киев] был готов зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности. Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс», — указал Полищук.

По его словам, Москва по-прежнему готова к переговорам, но обсуждать итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России с Киевом не собирается.

«Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Полищук отметил, что те страны, которые хотят быть посредниками, должны убедить Украину прекратить боевые действия и вернуться к переговорам. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся», — добавил дипломат.

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