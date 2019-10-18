Что случилось за день. Главные новости РБК

Пятидневное перемирие в Сирии сорвали за одно утро
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» в сирийском Курдистане. Перемирие должно было продлиться 120 часов, однако уже этим утром обстрелы возобновились.
- По условиям перемирия турки давали время курдскому ополчению на то, чтобы отойти за пределы зоны в 30 км от границ Турции. Значительную часть опорных пунктов в этой зоне уже заняли подразделения официального Дамаска. Курды утверждали, что согласились с условиями прекращения огня.
- Утром в день первого дня перемирия корреспонденты Reuters сообщили о том, что обстрелы продолжаются, на турецкой стороне границы слышны залпы артиллерии, а в подконтрольном курдам городе Рас-эль-Айн (Серекание) возникли пожары.
- Вскоре курдское ополчение официально подтвердило, что турецкие силы продолжили обстрел населенных пунктов. Президент Турции, однако, назвал сообщения о срыве перемирия дезинформацией.
Набиуллина заявила о готовности к «решительному» снижению ставки
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина дала интервью американскому телеканалу CNBC. В нем она не просто подтвердила готовность регулятора и дальше снижать ключевую ставку, но и предрекла «решительные» действия в этом направлении.