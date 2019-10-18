Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Перемирие Турции и курдов не продержалось и суток, ЦБ готовится к новому снижению ставки, выяснились детали биографии экс-министра и арестанта Михаила Абызова — главные новости в обзоре РБК

Фото: Murad Sezer / Reuters

Пятидневное перемирие в Сирии сорвали за одно утро

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» в сирийском Курдистане. Перемирие должно было продлиться 120 часов, однако уже этим утром обстрелы возобновились.

По условиям перемирия турки давали время курдскому ополчению на то, чтобы отойти за пределы зоны в 30 км от границ Турции. Значительную часть опорных пунктов в этой зоне уже заняли подразделения официального Дамаска. Курды утверждали, что согласились с условиями прекращения огня.

Утром в день первого дня перемирия корреспонденты Reuters сообщили о том, что обстрелы продолжаются, на турецкой стороне границы слышны залпы артиллерии, а в подконтрольном курдам городе Рас-эль-Айн (Серекание) возникли пожары.

Вскоре курдское ополчение официально подтвердило, что турецкие силы продолжили обстрел населенных пунктов. Президент Турции, однако, назвал сообщения о срыве перемирия дезинформацией.

Набиуллина заявила о готовности к «решительному» снижению ставки

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина дала интервью американскому телеканалу CNBC. В нем она не просто подтвердила готовность регулятора и дальше снижать ключевую ставку, но и предрекла «решительные» действия в этом направлении.