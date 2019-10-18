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Что случилось за день. Главные новости РБК
Перемирие Турции и курдов не продержалось и суток, ЦБ готовится к новому снижению ставки, выяснились детали биографии экс-министра и арестанта Михаила Абызова — главные новости в обзоре РБК
Фото: Murad Sezer / Reuters

Пятидневное перемирие в Сирии сорвали за одно утро

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира» в сирийском Курдистане. Перемирие должно было продлиться 120 часов, однако уже этим утром обстрелы возобновились.

  • По условиям перемирия турки давали время курдскому ополчению на то, чтобы отойти за пределы зоны в 30 км от границ Турции. Значительную часть опорных пунктов в этой зоне уже заняли подразделения официального Дамаска. Курды утверждали, что согласились с условиями прекращения огня.
  • Утром в день первого дня перемирия корреспонденты Reuters сообщили о том, что обстрелы продолжаются, на турецкой стороне границы слышны залпы артиллерии, а в подконтрольном курдам городе Рас-эль-Айн (Серекание) возникли пожары.
  • Вскоре курдское ополчение официально подтвердило, что турецкие силы продолжили обстрел населенных пунктов. Президент Турции, однако, назвал сообщения о срыве перемирия дезинформацией.

Набиуллина заявила о готовности к «решительному» снижению ставки

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина дала интервью американскому телеканалу CNBC. В нем она не просто подтвердила готовность регулятора и дальше снижать ключевую ставку, но и предрекла «решительные» действия в этом направлении.

  • «Речь может идти не просто о снижении ключевой ставки. Мы можем действовать более решительно», — заявила Набиуллина.
  • Она объяснила позицию ЦБ тем, что на динамику ставки влияют не только временные, но постоянные факторы, к примеру спрос. Он снизился не только внутри страны, но и на внешних рынках. Замедление темпов роста ЕС и Китая напрямую ведет к сокращению российского экспорта.
  • ЦБ снижает ставку беспрерывно с июня. В сентябре после третьего снижения за лето она достигла минимума с 2014 года — 7%. На максимуме после введения санкций и начала кризиса ставка достигала 17%.
  • По некоторым прогнозам, к середине 2020 года ставка может снизиться до 6%.

В московское УВД пришли следователи из ФСБ

С утра 18 октября в УВД по Западному административному округу Москвы велись следственные действия. В полицию приехали сотрудники ФСБ.

  • 17 октября управление собственной безопасности МВД вместе с ФСБ задержало двух высокопоставленных чинов московской полиции — начальника ОВД «Дорогомилово» подполковника Дмитрия Смирнова и его заместителя подполковника Сергея Устинова. Об этом стало известно лишь на следующий день.
  • Двух подполковников взяли при получении взятки в 3,5 млн руб. Как полагают следователи, это лишь первая часть взятки на общую сумму в 12 млн руб. Руководство ОВД подозревают не только в коррупции, но и в крупном мошенничестве.
  • Скандалы в УВД по ЗАО произошли не в первый раз: этим летом уже ушел в отставку начальник этого управления генерал-майор Андрей Пучков, его зам, полковник Игорь Петухов, и несколько более низких чинов. Отставки прошли после скандала с «делом Голунова».

Биография арестованного министра Михаила Абызова: расследование РБК

РБК изучил биографию бывшего министра правительства Медведева, бизнесмена, миллиардера — Михаила Абызова.

Политика
Министр-аниматор: как Михаил Абызов попал в правительство и в СИЗО

  • Абызов занялся бизнесом на самой заре капитализма в России. Уже в 1991 году, когда ему было только 19 лет, он стал брокером Российской товарно-сырьевой биржи. В те годы ему иногда приходилось работать в экстремальных условиях — один раз, чтобы получить деньги с неплательщиков-лесорубов, он жил несколько недель в тайге. На импорте лечо, сигарет, бренди и прочих потребительских товаров из Европы он заработал первые миллионы.
  • К концу 1990-х он познакомился с Чубайсом, который и привел его в государственный энергогигант — РАО «ЕЭС». Вскоре после 25-летия молодой Абызов уже становится значимой фигурой в отечественной энергетике. В 2005 году он покинул госкомпанию и ушел в свободное плавание. Однако к 2012 году он стал советником Медведева, а позднее уникальным «министром без портфеля» и куратором «открытого правительства». Источники говорят, что свою роль в этом сыграли дружественные отношения с пресс-секретарем премьера Натальей Тимаковой и Владиславом Сурковым.
  • В 2018 году Абызов надеялся войти в новый состав правительства, однако это не удалось. Источники в его окружении говорят, что к нему негативно относились силовики: ФСБ даже жаловалась на него президенту. Силовики подключились и к корпоративному конфликту Абызова с Альфа-банком после его отставки. Вскоре спецслужбы начали его разработку по полной программе, что закончилось арестом.

Полный текст расследования можно прочитать здесь.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, Турция, Сирия
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