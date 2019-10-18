Глава ЦБ заявила о возможности «решительного» снижения ставки

Глава Банка России допустила решительные действия регулятора при решении об изменении ключевой ставки. Объясняется это инфляционными факторами

Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и факторы спроса. «Поэтому речь может идти не просто о снижении ключевой ставки. Мы можем действовать более решительно», — сказала глава ЦБ.

«Обычно Банк России предпочитает изменять ставку в умеренном темпе. Но когда мы видим, что различные факторы могут серьезно повлиять на наши прогнозы, то переходим к более решительному регулированию нашей денежно-кредитной политики», — объяснила Набиуллина.

Отвечая на предыдущий вопрос, Набиуллина заявила, что факторы, которые влияли на инфляцию в конце прошлого — начала нынешнего года, в настоящий момент исчезли, а потому у ЦБ есть возможность ослабить монетарную политику.

Указывая на различные моменты, влияющие на национальную экономику, Набиуллина отметила внешнеэкономический фактор. «Россия как развивающийся рынок также подвержена влиянию ухудшающейся мировой конъюнктуры. Темпы роста у наших основных внешнеторговых партнеров — ЕС и Китая — замедляются, поэтому уменьшается и наш экспорт», — объяснила она.