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Экономика ,  
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Глава ЦБ заявила о возможности «решительного» снижения ставки
Глава Банка России допустила решительные действия регулятора при решении об изменении ключевой ставки. Объясняется это инфляционными факторами
Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

В интервью телеканалу CNBC Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор получает все больше данных о том, что на инфляцию в России влияют не только временные факторы, но и факторы спроса. «Поэтому речь может идти не просто о снижении ключевой ставки. Мы можем действовать более решительно», — сказала глава ЦБ.

«Обычно Банк России предпочитает изменять ставку в умеренном темпе. Но когда мы видим, что различные факторы могут серьезно повлиять на наши прогнозы, то переходим к более решительному регулированию нашей денежно-кредитной политики», — объяснила Набиуллина.

Отвечая на предыдущий вопрос, Набиуллина заявила, что факторы, которые влияли на инфляцию в конце прошлого — начала нынешнего года, в настоящий момент исчезли, а потому у ЦБ есть возможность ослабить монетарную политику.

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Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки

Указывая на различные моменты, влияющие на национальную экономику, Набиуллина отметила внешнеэкономический фактор. «Россия как развивающийся рынок также подвержена влиянию ухудшающейся мировой конъюнктуры. Темпы роста у наших основных внешнеторговых партнеров — ЕС и Китая — замедляются, поэтому уменьшается и наш экспорт», — объяснила она.

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. Регулятор тогда признал, что из-за слабого внутреннего и внешнего спроса темпы инфляции находятся заметно ниже его ожиданий.

Набиуллина дала четкий сигнал рынку о возможности снижения ключевой ставки на октябрьском заседании сразу на 50 б.п., до 6,5% годовых, отмечает директор аналитического департамента ИК «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: «Что 6,5% [составит ключевая ставка] на конец года, ЦБ ранее однозначно дал понять. Теперь непонятно, то ли после снижения в октябре на 50 б.п. будет пауза до конца января, то ли можно ждать даже 6,25% [к концу года]».

Очевидно, что на ближайшем заседании ЦБ будет выбирать между снижением на 25 и на 50 б.п., говорит главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: до заседания совета директоров регулятора 25 октября, на котором будет приниматься решение, заявление Набиуллиной окажет умеренную поддержку рублю, также может несколько снизиться доходность ОФЗ.

Авторы: Артем Филипенок, Татьяна Ломская
Теги: Эльвира Набиуллина
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