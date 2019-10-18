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Операция Турции в Сирии ,  
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Курды обвинили Турцию в срыве перемирия в Сирии

Несмотря на договоренность о прекращении огня, турецкие части продолжают обстреливать населенные пункты в сирийском Курдистане, цитирует Reuters заявление представителя группировки «Сирийские демократические силы» (SDF). Курдское ополчение рассматривает это как срыв соглашения, заключенного при посредничестве США.

«Несмотря на соглашение о прекращении огня, турецкая авиация и артиллерия продолжают налеты на позиции наших бойцов и наносят удары по мирным населенным пунктам», — заявил представитель SDF Мустафа Бали. В частности, отметил он, турецкие войска продолжают обстрел города Рас-эль-Айн (Серекание).

Политика
Перемирие на севере Сирии сорвано

Заявления курдского ополчения соответствуют данным, которые ранее публиковал Reuters. Корреспонденты агентства из зоны боевых действий сообщают о продолжающейся стрельбе и пожарах в контролируемом курдами Рас-эль-Айне. Протурецкие группировки сирийской оппозиции также продолжают наступать на позиции курдов.

Фотогалерея 
Турецкая военная операция на севере Сирии. Фоторепортаж

Турецкая военная операция «Источник мира» продолжается на севере Сирии с 9 октября. Анкара заявляла о планах установить 30-километровую зону безопасности вдоль границы на территории соседней страны. 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом, на которых стороны договорились о прекращении огня на 120 часов (пять суток). За это время курды должны отвести свои силы за пределы 20-километровой зоны.

Теги: курды, Сирия, Турция, перемирие
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