Курды обвинили Турцию в срыве перемирия в Сирии

Несмотря на договоренность о прекращении огня, турецкие части продолжают обстреливать населенные пункты в сирийском Курдистане, цитирует Reuters заявление представителя группировки «Сирийские демократические силы» (SDF). Курдское ополчение рассматривает это как срыв соглашения, заключенного при посредничестве США.

«Несмотря на соглашение о прекращении огня, турецкая авиация и артиллерия продолжают налеты на позиции наших бойцов и наносят удары по мирным населенным пунктам», — заявил представитель SDF Мустафа Бали. В частности, отметил он, турецкие войска продолжают обстрел города Рас-эль-Айн (Серекание).

Заявления курдского ополчения соответствуют данным, которые ранее публиковал Reuters. Корреспонденты агентства из зоны боевых действий сообщают о продолжающейся стрельбе и пожарах в контролируемом курдами Рас-эль-Айне. Протурецкие группировки сирийской оппозиции также продолжают наступать на позиции курдов.