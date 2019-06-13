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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,32%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+30,83%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова
Должностей лишились двое высокопоставленных московских полицейских. Об их увольнении глава МВД ходатайствовал после того, как с журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью сняли обвинения в участии в преступлении
Андрей Пучков (Фото: krylatskoe.mos.ru)

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД, об увольнении которых ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после прекращения уголовного преследования спецкора «Медузы» Ивана Голунова», сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о главе управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майоре Юрии Девяткине и руководителе управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майоре Андрее Пучкове.

Юрий Девяткин (Фото: 77.мвд.рф)

Решение прекратить дело в отношении журналиста было принято 11 июня по итогам криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз, заявил Колокольцев.

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Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста

Министр добавил, что МВД передало в Следственный комитет материалы расследования, которое провело подразделение собственной безопасности. Сотрудников полиции, задержавших Голунова, отстранили от работы на время проверки.

Журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве 6 июня. В полиции утверждали, что у него при себе было около 4 г мефедрона, а в квартире обнаружили свыше 5 г кокаина.

Спустя два дня суд отправил Голунова под домашний арест. Журналист говорил, что наркотики ему подкинули, экспертиза не нашла следов наркотических веществ в смывах с рук. На предметах, изъятых в ходе обысков из квартиры Голунова, его отпечатков не обнаружили.

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Несанкционированная акция в центре Москвы. Фоторепортаж

С 7 июня у здания ГУ МВД на Петровке проходили одиночные пикеты в поддержку журналиста. 11 июня Голунова освободили из-под домашнего ареста и прекратили его уголовное преследование.

В среду, 12 июня, в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. По данным МВД, в ней приняли участие 1,2 тыс. человек, 200 из них были задержаны (проект «ОВД-Инфо» сообщал о более чем 500 задержанных), в полиции заявляли, что к 23:38 мск в отделениях оставались четверо задержанных на акции.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ГУ МВД, увольнение
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