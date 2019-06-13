Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Должностей лишились двое высокопоставленных московских полицейских. Об их увольнении глава МВД ходатайствовал после того, как с журналиста «Медузы» Ивана Голунова в связи с недоказанностью сняли обвинения в участии в преступлении

Андрей Пучков (Фото: krylatskoe.mos.ru)

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД, об увольнении которых ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после прекращения уголовного преследования спецкора «Медузы» Ивана Голунова», сообщается на сайте Кремля.

Речь идет о главе управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майоре Юрии Девяткине и руководителе управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майоре Андрее Пучкове.





Юрий Девяткин (Фото: 77.мвд.рф)

Решение прекратить дело в отношении журналиста было принято 11 июня по итогам криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических экспертиз, заявил Колокольцев.

Министр добавил, что МВД передало в Следственный комитет материалы расследования, которое провело подразделение собственной безопасности. Сотрудников полиции, задержавших Голунова, отстранили от работы на время проверки.