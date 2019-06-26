Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции по ЗАО Москвы подал рапорт об увольнении после прекращения дела журналиста Ивана Голунова. Глава УВД, снятый с должности президентом, уже уволен из органов, куратор задержания Голунова отстранен от службы

Игорь Петухов (в центре) (Фото: МВД России)

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.

Сейчас Петухов находится в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан, добавили источники РБК. Собеседник в ГУ МВД отметил, что глава МВД Владимир Колокольцев не встречался с Петуховым, когда опрашивал задерживавших Голунова оперативников и их руководство.

Его бывший начальник, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, который был снят с должности указом президента, уже уволен из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию, добавили собеседник РБК в МВД и еще один источник в правоохранительных органах.

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК. Собеседник, близкий к ведомству, отметил, что Щиров «на прошлой неделе забрал с рабочего места все свои вещи».

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.