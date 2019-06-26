Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,96 +0,13 EUR Бирж. 71,68 +0,25 Brent 66,40 +1,65% USD Нал. 63,50 62,62 EUR Нал. 72,19 71,29 USD ЦБ 62,81 +0,29 EUR ЦБ 71,38 +0,15 EUR/USD 1,1388 +0,0017 BTC/USD Бирж. 13 329,00 +1 599,00 IMOEX 2 778,10 +0,88% RTSI 1 387,95 +0,51% DJIA 26 628,65 +0,30% Nasdaq 7 938,84 +0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,35%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,61%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,64%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Магнит ₽4 258 (+10,17%) прогноз Велес Капитал к 29.04.20
UnitedHealth $305 (+24,35%) прогноз Oppenheimer к 16.01.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,61%) прогноз FxPro к 31.12.19
Apple $210 (+4,64%) прогноз Jefferies к 01.05.20
Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 62,81 (+0,29) Quote, 12:13
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 71,38 (+0,15) Quote, 12:13
Трамп обвинил Twitter в предвзятости по отношению к республиканцам Политика, 19:48 Парламент Грузии лишил депутата экс-партии Саакашвили неприкосновенности Политика, 19:46 Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя из центра Москвы Общество, 19:46 Фонд Калви заявил о новом аргументе в споре за банк «Восточный» Финансы, 19:31 Совет Гефеста: что нужно знать, чтобы фотографии в темноте были четкими РБК Стиль и HUAWEI, 19:30 «Анжи» получил лицензию на выступление в третьем дивизионе Спорт, 19:29 Минкомсвязь объявила конкурсы на подключение к Сети школ на ₽15 млрд Технологии и медиа, 19:28 Подозреваемый в отравлении москвичей признал вину в суде Общество, 19:16 Делегация Украины покинула ПАСЕ после подтверждения полномочий России Политика, 19:13 ПАСЕ проголосовала против ограничения полномочий российской делегации Политика, 19:09 Жириновский предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград Общество, 19:02 Опубликованы первые показания сестер Хачатурян Общество, 18:59 Чиновница во Владимирской области посоветовала рожать вместо учебы Общество, 18:57 Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова Общество, 18:54
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова
Начальник полиции по ЗАО Москвы подал рапорт об увольнении после прекращения дела журналиста Ивана Голунова. Глава УВД, снятый с должности президентом, уже уволен из органов, куратор задержания Голунова отстранен от службы
Игорь Петухов (в центре) (Фото: МВД России)

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет. Об этом сообщили РБК источник в ГУ МВД по Москве и собеседник, близкий к главку.

Сейчас Петухов находится в отпуске, приказ об увольнении пока не подписан, добавили источники РБК. Собеседник в ГУ МВД отметил, что глава МВД Владимир Колокольцев не встречался с Петуховым, когда опрашивал задерживавших Голунова оперативников и их руководство.

Его бывший начальник, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, который был снят с должности указом президента, уже уволен из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию, добавили собеседник РБК в МВД и еще один источник в правоохранительных органах.

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, который курировал задержание Голунова, отстранен от должности, но не уволен из МВД, говорят источники РБК. Собеседник, близкий к ведомству, отметил, что Щиров «на прошлой неделе забрал с рабочего места все свои вещи».

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня по подозрению о приготовлении к сбыту наркотиков. При осмотре рюкзака и квартиры журналиста полицейские нашли несколько пакетиков с запрещенными веществами. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. 8 июня суд отправил Голунова под домашний арест, на заседании он заявил, что возбужденное против него дело связано с расследованием о связи силовиков со столичным похоронным бизнесом.

Внештатного корреспондента «Медузы» задержали оперуполномоченные УВД по ЗАО Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов, мероприятие курировал глава отдела по контролю за оборотом наркотиков Щиров. Дело возбудил следователь УВД по ЗАО Игорь Лопатин с санкции начальника следственной части Евгения Машина.

11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела, это произошло накануне несогласованного марша в поддержку Голунова. Все полицейские, участвовавшие в задержании, будут отстранены от работы на время проведения проверки, сказал Колокольцев. Тогда же министр заявил, что ходатайствует перед президентом об отстранении от должностей начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина.

Владимир Путин отстранил их своим указом. Во время прямой линии 20 июня он заявил, что «нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности, чтобы ради «галок» людей не сажали, чтобы не было таких случаев, как с тем журналистом, о котором вы упомянули», имея в виду Ивана Голунова.

21 июня ГУ МВД по Москве сообщило о нарушениях, допущенных сотрудниками УВД по ЗАО в связи с делом Голунова, и о решении передать дело в Следственный комитет. Одновременно официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в министерстве прорабатывают вопрос о создании особых подразделений, которые будут заниматься выявлением «нарушений законности со стороны сотрудников службы по контролю за оборотом наркотиков».

Автор: Маргарита Алехина
Материалы по теме
Росреестр изменил данные о коттедже офицера ФСБ из расследования Голунова
Общество
Министр Колокольцев участвовал в опросе оперативников из дела Голунова
Общество
МВД выявило нарушения в оперативных мероприятиях по делу Голунова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter