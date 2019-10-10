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Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки
ЦБ может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, заявила его председатель Эльвира Набиуллина: инфляция в 2019 году оказалась ниже прогнозов регулятора
Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

ЦБ в октябре в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила журналистам председатель банка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи, передает корреспондент РБК.

Изначально регулятор ожидал ускорения инфляции в 2019 году до 5–5,5% на фоне повышения НДС. Однако фактические темпы роста цен оказались заметно ниже: совет директоров ЦБ в этом году несколько раз снижал прогноз инфляции, в последний — на опорном заседании в сентябре, до 4–4,5%. Тогда Минэкономразвития и некоторые аналитики прогнозировали, что рост цен по итогам года не достигнет 4%.

В октябре ЦБ «в виде исключения» выпустит уточненный прогноз по инфляции, сказала Набиуллина: «Мы каждый раз на совете директоров встречаемся и обсуждаем последние тенденции, уточняем наше видение будущих тенденций и принимаем решение. В этот раз, хотя у нас заседание не опорное, мы в виде исключения опубликуем уточненный прогноз, потому что одновременно готовятся у нас «Основные направления денежно-кредитной политики», мы их представляем в Госдуму, обсуждаем и там рассматриваем в том числе уточненный прогноз».

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Председатель ЦБ также допустила, что ЦБ может пересмотреть планы насчет снижения ключевой ставки: «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали».

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз опустил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7% годовых. Регулятор тогда заявил, что из-за слабого внутреннего и внешнего спроса темпы инфляции находятся заметно ниже его ожиданий. В сентябре рост цен в годовом выражении замедлился до 4% после 4,3% в августе, 4,6% в июле, 4,7% в июне, 5,1% в мае, 5,2% в апреле и 5,3% в марте. 7% — это верхняя граница диапазона в 6–7%, который ЦБ назвал нейтральным для ключевой ставки (реальная процентная ставка — 2–3% плюс ожидаемая годовая инфляция 4%). Долгое время нейтральный диапазон был ориентиром, где закончится цикл снижения ключевой ставки.

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Набиуллина признала, что инфляция складывается ниже прогноза ЦБ, и пообещала, что совет директоров банка проанализирует факторы, которые повлияли на большее снижение инфляции, чем он рассчитывал. Один из значимых факторов, по ее словам, — динамика бюджетных расходов (увеличение расходов на реализацию национальных проектов): «Мы действительно изначально в прогноз закладывали ударный характер бюджетной политики, но бюджетная политика оказалась сдерживающей».

Сейчас для ЦБ важно понять, как будут расходоваться бюджетные средства в 2020 году, отметила Набиуллина. «Но безусловно, бюджетный фактор не единственный, на инфляцию влияют и другие факторы, в том числе динамика цен на продовольствие, которую мы увидели. Мы видим, что там не просто смещенная сезонность, но и в целом более длительное снижение цен на плодоовощную продукцию. Надо понять, насколько это факторы постоянные или временные».

До конца года совет директоров ЦБ проведет еще два заседания, посвященных ключевой ставке.

Авторы: Юлия Кошкина, Татьяна Ломская
Теги: Набиуллина, ключевая процентная ставка, инфляция
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