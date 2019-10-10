Набиуллина допустила более быстрое снижение ключевой ставки

ЦБ может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, заявила его председатель Эльвира Набиуллина: инфляция в 2019 году оказалась ниже прогнозов регулятора

Эльвира Набиуллина (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

ЦБ в октябре в четвертый раз за год снизит прогноз инфляции и может ускорить смягчение денежно-кредитной политики, сообщила журналистам председатель банка Эльвира Набиуллина на форуме «Финополис» в Сочи, передает корреспондент РБК.

Изначально регулятор ожидал ускорения инфляции в 2019 году до 5–5,5% на фоне повышения НДС. Однако фактические темпы роста цен оказались заметно ниже: совет директоров ЦБ в этом году несколько раз снижал прогноз инфляции, в последний — на опорном заседании в сентябре, до 4–4,5%. Тогда Минэкономразвития и некоторые аналитики прогнозировали, что рост цен по итогам года не достигнет 4%.

В октябре ЦБ «в виде исключения» выпустит уточненный прогноз по инфляции, сказала Набиуллина: «Мы каждый раз на совете директоров встречаемся и обсуждаем последние тенденции, уточняем наше видение будущих тенденций и принимаем решение. В этот раз, хотя у нас заседание не опорное, мы в виде исключения опубликуем уточненный прогноз, потому что одновременно готовятся у нас «Основные направления денежно-кредитной политики», мы их представляем в Госдуму, обсуждаем и там рассматриваем в том числе уточненный прогноз».

Председатель ЦБ также допустила, что ЦБ может пересмотреть планы насчет снижения ключевой ставки: «Мы сейчас видим, что тренды в инфляции, скорее всего, позволят нам ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем мы предполагали».