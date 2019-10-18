Перемирие на севере Сирии сорвано

Корреспонденты из зоны конфликта говорят о продолжающихся артиллерийских обстрелах и наступлении союзных Турции отрядов

Фото: Murad Sezer / Reuters

Несмотря на заключенное накануне соглашение между Турцией и США о перемирии в Северной Сирии, с утра пятницы в этом регионе возобновилась стрельба, сообщает Reuters. Источник агентства рассказал, что из приграничного турецкого города Чейланпилар слышны артиллерийские залпы на сирийской стороне, а в городе Рас-эль-Айн, контролируемом курдами, возникли пожары.

Корреспондент телеканала Al Mayadeen также сообщил о нарушении перемирия. По его словам, артиллерийский огонь ведут турецкие военнослужащие в провинции Хасака. Помимо этого продолжается наступление отрядов сирийской оппозиции, поддерживаемых Анкарой.

Официальных комментариев со стороны турецких военных пока нет. Курдское издание Rudaw сообщило, что перемирие нарушили союзные Анкаре отряды оппозиционеров, которые в том числе напали на больницу в одном из населенных пунктов.

Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов. По условиям достигнутого соглашения, отряды курдских «Сирийских демократических сил» должны отойти с территории, которую в Анкаре рассматривают как зону безопасности.