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Операция Турции в Сирии ,  
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Перемирие на севере Сирии сорвано
Корреспонденты из зоны конфликта говорят о продолжающихся артиллерийских обстрелах и наступлении союзных Турции отрядов
Фото: Murad Sezer / Reuters

Несмотря на заключенное накануне соглашение между Турцией и США о перемирии в Северной Сирии, с утра пятницы в этом регионе возобновилась стрельба, сообщает Reuters. Источник агентства рассказал, что из приграничного турецкого города Чейланпилар слышны артиллерийские залпы на сирийской стороне, а в городе Рас-эль-Айн, контролируемом курдами, возникли пожары.

Корреспондент телеканала Al Mayadeen также сообщил о нарушении перемирия. По его словам, артиллерийский огонь ведут турецкие военнослужащие в провинции Хасака. Помимо этого продолжается наступление отрядов сирийской оппозиции, поддерживаемых Анкарой.

Официальных комментариев со стороны турецких военных пока нет. Курдское издание Rudaw сообщило, что перемирие нарушили союзные Анкаре отряды оппозиционеров, которые в том числе напали на больницу в одном из населенных пунктов.

Политика
Появилось фото российского патруля у Манбиджа на северо-востоке Сирии

Накануне вице-президент США Майкл Пенс и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о том, что военная операция на севере Сирии прекращается на 120 часов. По условиям достигнутого соглашения, отряды курдских «Сирийских демократических сил» должны отойти с территории, которую в Анкаре рассматривают как зону безопасности.

Военная операция в Северной Сирии началась 9 октября. В Анкаре заявили, что ее целью служит уничтожение «террористических ячеек» близ турецкой границы. За неделю боев турецкие войска и союзные им отряды сирийской оппозиции сумели на ряде участков продвинуться вглубь территории, контролируемой курдами. Параллельно сирийская правительственная армия, заключившая соглашение с «Сирийскими демократическими силами» при посредничестве России, начала занимать территории, которые ранее контролировали в том числе американцы. В частности, войска Башара Асада, заявляя о необходимости противостоять турецкой агрессии, вошли в города Манбидж, Кобани, Ракку.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция
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