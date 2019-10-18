В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово

Он вместе с заместителем подозревается в крупном мошенничестве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Руководителей ОВД «Дорогомилово» задержали по подозрению в совершении крупного мошенничества, рассказал источник РБК в ГУ МВД по Москве; информацию подтвердил другой источник в главке.

«При получении крупной суммы денег задержаны начальник полиции подполковник Дмитрий Смирнов и его заместитель подполковник Сергей Устинов», — сообщил источник.

Позже пресс-центр МВД сообщил, что сотрудники управления собственной безопасности министерства совместно с УФСБ проводили проверку информации о причастности ряда должностных лиц УВД по ЗАО к коррупционным правонарушениям. «17 октября при получении от гражданина 3,5 млн руб. задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении ведомства.

«По предварительной информации, эти денежные средства являлись первой частью незаконного вознаграждения общей суммой 12 млн руб.», — отметили в пресс-центре МВД.

По факту случившегося назначена служебная проверка. «В случае подтверждения вины задержанные сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел и понесут установленное законом наказание», — отметили в МВД.