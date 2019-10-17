Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 17 окт, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 17 окт, 15:52
Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером» Политика, 00:30 США объяснили поездку задержанных дипломатов желанием понять Россию Политика, 00:28 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 00:20 Кремль понадеялся на информацию от Турции о приостановке операции в Сирии Политика, 00:06 Иностранцы резко сократили вливания в российский госдолг Финансы, 00:00 Сбербанк начал предсказывать увольнения искусственным интеллектом Финансы, 00:00 Сбербанк начал тесты искусственного интеллекта при найме сотрудников Pro, 00:00 Курды заявили о согласии с решением Турции приостановить операцию в Сирии Политика, 17 окт, 23:58 МВД Эквадора заявило о «российском следе» в протестах в стране Политика, 17 окт, 23:52 Экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем сериала «Игра престолов» Общество, 17 окт, 23:12 FT узнала о решении Saudi Aramco отложить IPO из-за атаки дронов Бизнес, 17 окт, 23:09 В Дамаске отреагировали на соглашение Турции и США об операции Анкары Политика, 17 окт, 23:04 Степан Михалков: чем заняться зимой и куда поехать на машине РБК и Dunlop, 17 окт, 22:47 Умерла кубинская балерина Алисия Алонсо Общество, 17 окт, 22:40
Операция Турции в Сирии ,  
0 
Курды заявили о согласии с решением Турции приостановить операцию в Сирии

«Сирийские демократические силы» (SDF), которые Анкара сторона считает террористическими, заявили, что принимают решение Турции приостановить операцию в Сирии. Об этом сообщил командующий SDF Мазлум Кобани, передает Reuters.

По его словам, соглашение не позволит Турции принести достичь своих целей. По словам Кобани, само соглашение касается территорий, которые ограничены северными приграничными районами Сирии, проходящими между городами Рас-Аль-Айн и Таль-Абьяд.

Политика
Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии

Власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» на севере-востоке Сирии 9 октября. Целью Анкары стали курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», которые турецкая сторона считает террористическими. Вашингтон отказался поддержать Анкару.

17 октября США и Турция смогли договориться о прекращении операции. Как следует из соглашения, которое заключил в ходе визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, курдам предстоит покинуть прилегающие к Турции районы на севере Сирии, а взамен на это США снимут экономические санкции с Анкары, введенные президентом США Дональдом Трампом 15 октября на фоне начала военных действий.

Теги: Турция, Сирия, сирийские курды, военная операция в Сирии
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Москва раскрыла «основную договоренность» курдов и Дамаска в Сирии
Политика
Курды и сирийские военные контратаковали армию Турции в Рас-эль-Айне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter