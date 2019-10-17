Курды заявили о согласии с решением Турции приостановить операцию в Сирии

Курды заявили о согласии с решением Турции приостановить операцию в Сирии

«Сирийские демократические силы» (SDF), которые Анкара сторона считает террористическими, заявили, что принимают решение Турции приостановить операцию в Сирии. Об этом сообщил командующий SDF Мазлум Кобани, передает Reuters.

По его словам, соглашение не позволит Турции принести достичь своих целей. По словам Кобани, само соглашение касается территорий, которые ограничены северными приграничными районами Сирии, проходящими между городами Рас-Аль-Айн и Таль-Абьяд.

Власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» на севере-востоке Сирии 9 октября. Целью Анкары стали курдские «Отряды народной самообороны» и «Сирийские демократические силы», которые турецкая сторона считает террористическими. Вашингтон отказался поддержать Анкару.

17 октября США и Турция смогли договориться о прекращении операции. Как следует из соглашения, которое заключил в ходе визита в Турцию вице-президент США Майкл Пенс с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, курдам предстоит покинуть прилегающие к Турции районы на севере Сирии, а взамен на это США снимут экономические санкции с Анкары, введенные президентом США Дональдом Трампом 15 октября на фоне начала военных действий.