Сотрудники ФСБ начали следственные действия в УВД на западе Москвы

Спецслужбу интересует информация, связанная с задержанием полицейских из ОМВД, которых подозревают в крупном мошенничестве

Сотрудники ФСБ утром 18 октября пришли в УВД по Западному административному округу Москвы и начали там следственные действия, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. По его словам, речь идет об изучении документов, которые могут быть связаны с задержанием высокопоставленных сотрудников отдела полиции «Дорогомилово».

О визите сотрудников ФСБ в УВД по ЗАО также сообщил собеседник ТАСС. При этом он опроверг задержание начальника одной из оперативно-разыскных частей УВД по ЗАО. По имеющейся информации последний допрошен как свидетель.

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