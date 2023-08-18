МИД запретил въезд прокурору МУС, выдавшему ордер на арест Путина

МИД запретил въезд в Россию 54 гражданам Британии, в том числе прокурору МУС Кариму Хану

Карим Хан (Фото: Lev Radin / Global Look Press)

МИД России запретил въезд в страну 54 подданным Великобритании. Это политики, представители силовых структур, юристы и журналисты.

В их числе оказался прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, который в марте 2023 года выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Основанием стало подозрение в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Россия не признает юрисдикцию МУС и отвергает обвинения в похищении украинских детей.

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