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В российский «стоп-лист» вошли главы МИДа и Генштаба Великобритании

МИД России внес в «стоп-лист» глав МИДа и Генштаба Великобритании
МИД не стал раскрывать полный список 36 британских подданных, которым запрещен въезд в Россию: Мария Захарова заявила, что «в Лондоне понимают, о ком речь». Однако Москва готова передать эти данные, если получит запрос от Британии
Джеймс Клеверли
Джеймс Клеверли (Фото: Toby Melville / Reuters)

Россия включила в «стоп-лист» главу МИД Великобритании Джеймса Клеверли и начальника Генштаба Патрика Сандерса, сообщила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В черный список попали министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Доуден, министр без портфеля Назим Захави, а также представители руководства Стратегического командования вооруженных сил Соединенного Королевства и Национального центра кибербезопасности.

О расширении санкций против Великобритании министерство объявило 12 января. МИД не привел поименный список, но сообщил, что в него попали 36 человек — члены кабинета министров, сотрудники силовых структур и журналисты. Им запрещен въезд в Россию.

Захарова сообщила, что Москва не считает целесообразным публиковать полный список, «тем более, что сами власти в Лондоне понимают, о ком идет речь». Однако если Россия получит официальный запрос от Соединенного Королевства, власти будут готовы сообщить британской стороне, «кто потворствует враждебному курсу, нацеленному на демонизацию нашей страны», и «разрушает фундамент двусторонних отношений».

Великобритания в 2022 году ввела несколько раундов санкций против России из-за начатых ею боевых действий на Украине. Под персональные ограничения попали в том числе президент Владимир Путин, глава МИДа Сергей Лавров, представитель Минобороны Игорь Конашенков, главы российских регионов и высокопоставленные военнослужащие.

В ответ Россия запретила въезд бывшим премьерам Борису Джонсону, Терезе Мэй и Лиз Трасс, некоторым журналистам Би-би-си, The Times, Daily Telegraph, Daily Mail и других СМИ, командующим ВВС и ВМС, сотням членов палаты общин британского парламента, представителям британских PR-компаний и оборонного лобби.

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