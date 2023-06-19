Лондон решил сохранять санкции, пока Россия не выплатит компенсацию Киеву

Лондон также предложит попавшим под санкции россиянам, которые заявляют о поддержке Украины, добровольно пожертвовать свои замороженные средства на восстановление страны, но без гарантии снятия санкций

Джеймс Клеверли (Фото: Ueslei Marcelino / Reuters)

Великобритания представила законопроект, который позволит ей сохранять санкции против России до тех пор, пока та не выплатит компенсацию Украине, сообщает Reuters.

«Потребности Украины в восстановлении огромны и останутся таковыми», — сказал британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Он отметил, что тем самым Лондон подтверждает, что готов использовать санкции, чтобы Москва заплатила за восстановление страны.

Правительство также решило, что попавшие под санкции россияне, которые заявляют, что поддерживают Киев, получат возможность пожертвовать свои замороженные средства на восстановление Украины. «Это будет добровольный процесс, в ходе которого лица, находящиеся под санкциями, могут подать заявку на выделение средств для поддержки восстановления и реконструкции Украины», — пояснили в кабинете министров. Никакого принуждения или предложений об ослаблении санкций в обмен на деньги не будет, заявили власти.

С начала военных действий в феврале прошлого года Британия заморозила активы на сумму более 18 млрд фунтов ($23 млрд) и ввела санкции против более чем 1550 россиян, напоминает агентство.

На прошлой неделе издание Daily Mail со ссылкой на источники в британском МИДе писало, что российский бизнесмен Роман Абрамович, находящийся под санкциями Великобритании и ЕС, отказывается передавать Киеву деньги от продажи футбольного клуба «Челси». Он хочет, чтобы часть средств получили пострадавшие от конфликта россияне. Однако ни Лондон, ни Брюссель не согласятся на это, пока действуют ограничения в отношении Москвы, отмечало издание.

Абрамович продал «Челси», которым владел с 2003 года, вскоре после начала боевых действий на Украине и введения санкций. Средства от продажи клуба должны были поступить в созданный по указанию бизнесмена фонд помощи всем пострадавшим от конфликта.

Как писала The Telegraph, деньги оказались в «подвешенном состоянии» из-за того, что Британии и Евросоюзу не удавалось договориться, как их лучше потратить. Так, Брюссель настаивал на том, чтобы £2,3 млрд были направлены на восстановление Украины, а Лондон — на том, чтобы они пошли на помощь пострадавшим. По словам источника издания, после долгих переговоров Лондон, похоже, уступил.

Согласно оценкам Еврокомиссии, Всемирного банка и ООН, на восстановление Украины потребуется €383 млрд ($411 млрд). Президент Владимир Зеленский осенью прошлого года оценивал нужды страны почти втрое дороже — в $1 трлн.