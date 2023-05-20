МУС счел запугиванием розыск прокурора, выдавшего ордер на арест Путина

В МУС заявили, что считают действия Москвы запугиванием и попытками подорвать мандат суда на проведение расследований. Накануне МВД объявило прокурора Имрана Хана в розыск, а СК ранее завел против него и трех судей уголовное дело

Карим Ахмад Хан (Фото: Mykola Tys / EPA / ТАСС)

Международный уголовный суд назвал необоснованным, неоправданным и неприемлемым решение МВД России объявить в розыск прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Суд будет неуклонно выполнять свой законный мандат по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества», — пообещали в МУС.

В другом заявлении на сайте суда говорится, что Ассамблея стран-участниц Римского статута (основополагающий документ МУС) считает действия России «актами запугивания» и попытками подорвать мандат суда на расследование преступлений, их предотвращение и назначение наказания. «Мы призываем страны-участницы и все заинтересованные стороны подтвердить свою приверженность защите принципов и ценностей, закрепленных в Римском статуте <...> невзирая на любые угрозы в адрес суда, его должностных лиц и персонала», — заявили в МУС.

Карточка Имрана Хана появилась в базе розыска МВД накануне, 19 мая. До этого Следственный комитет завел дело в отношении прокурора и трех судей МУС по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 360 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).

МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой в марте, заподозрив их в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Омбудсмен в ответ заявила, что Россия не делает ничего противозаконного, и выдавая свои паспорта украинским детям, не отменяет украинское гражданство, а дополняет его.

В Кремле решение МУС назвали ничтожным с точки зрения права. В МИДе напомнили, что Москва не является участницей Римского статута, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал судьям смотреть в небо, поскольку «вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда».

В МУС выразили сожаление в связи с поступающими из России заявлениями и подчеркнули, что привержены принципам и ценностям, закрепленным в Римском статуте.