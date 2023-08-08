Британия ввела санкции против экс-главы московского офиса UBS

Под новые британские санкции подпали в том числе иранские и белорусские физические лица и компании. Лондон обещал сохранять ограничения до выплаты Москвой компенсаций

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Великобритания ввела санкции против бывшего главы московского офиса швейцарского UBS Ансельма Шмукки, руководителя московского офиса швейцарской DuLac Capital Ашота Мкртычева. Полный перечень опубликован на сайте британского правительства.

Ограничительные меры также введены против Ирана по обвинению в поддержке военной операции на Украине (в частности, под санкции подпали подразделения Корпуса стражей исламской революции, занимающихся опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями) и шести оборонных компаний Белоруссии (среди прочих в списке упомянут «Оршанский авиаремонтный завод»).

Мкртычев уже числится в американских санкционных списках с марта. Его внесли туда с формулировкой «за попытки прямого или косвенного ввоза, экспорта или реэкспорта в КНДР или из КНДР любого оружия или связанных с ним материальных средств». Его задачей было организовать передачу России «более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на различные материалы, в том числе на самолеты, сырье и товары, которые должны были быть отправлены в КНДР», указывал Минфин США.

Власти Великобритании пообещали сохранять действие санкций до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию. «Потребности Украины в восстановлении огромны и останутся таковыми», — пояснил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Российская сторона считает западные санкции неэффективными и просит их отменить. По словам президента Владимира Путин, ограничения останутся надолго, а в среднесрочной перспективе они могут отразиться на экономике России. Тегеран и Пхеньян отрицали обвинения в оказании помощи российской армии по конфликту на Украине, Москва также называла бездоказательными обвинения о поставках военной продукции из этих стран России.



