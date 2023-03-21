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Британия пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном

Замминистра обороны Британии пообещала передать Украине снаряды с обедненным ураном

Британия в рамках военной помощи Украине передаст в том числе боеприпасы с обедненным ураном, говорится в ответе замминистра обороны Аннабель Голди на запрос члена палаты лордов барона Хилтона.

«Наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — сказано в сообщении.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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