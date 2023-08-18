Первое судно из Одессы после завершения зерновой сделки достигло Босфора

Контейнеровоз стоял в порту Одессы около 16 месяцев и стал первым судном с сельхозпродукцией, покинувшим Украину после выхода России из зерновой сделки. На нем более 30 тыс. т груза, судно идет под флагом Гонконга

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Контейнеровоз Joseph Schulte, вышедший из порта Одессы, достиг Босфора и стал в порту Стамбула, следует из данных сервиса MarineTraffic, отслеживающего передвижения судов.

Это первое судно, покинувшее украинский порт после отказа России продлить участие в зерновой сделке в середине июля. Контейнеровоз ходит под флагом Гонконга и находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года. По данным Киева, на нем более 30 тыс. т груза.

Собственный морской маршрут в сторону Босфора Украина предложила в обращении к Международной морской ассоциации (IMO), которая признает ее право на свободное торговое судоходство, поясняли в украинском Министерстве инфраструктуры. Ведомство также уточнило, что коридоры будут использоваться в первую очередь для выхода тех судов, что пребывали в портах Украины до начала полномасштабных боев.

После окончания зерновой сделки Москва предупредила, что будет считать все идущие в порты Украины суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод были объявлены временно опасными для судоходства. Власти Украины объявили о зеркальных мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты.

Кремль обещает вернуться к выполнению сделки, если будут выполнены его условия — переподключение Россельхозбанка к международной системе SWIFT, отмена ограничений на страхование и перестрахование судов и другие требования.



Власти США утверждают, что нынешняя ситуация не вопрос уступок, что у России есть возможности экспортировать зерно и в последний год она «намного превышает» соответствующие показатели поставок за рубежи, которые были до начала полномасштабных боев на Украине.

По сведениям The Wall Street Journal, американская сторона вместе с Украиной, Турцией и другими странами прорабатывает альтернативный маршрут экспорта украинского зерна без участия России.