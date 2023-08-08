Блинкен рассказал о письмах банкам для помощи экспорту российского зерна

США сделали все для разрешения претензий России к зерновой сделке, свои предложения есть у ООН, сообщил Блинкен. В Кремле ранее говорили, что не готовы верить гарантиям Вашингтона при возврате к соглашению

Энтони Блинкен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Соединенные Штаты сделали все возможное для того, чтобы вопросы России к зерновой сделке были разрешены, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью французскому радио RFI. Его текст опубликован на сайте Госдепа.

У Блинкена спросили, на какие уступки готов пойти Вашингтон, чтобы Москва вновь присоединилась к соглашению. Госсекретарь в ответ заявил, что «это не вопрос уступок». По его словам, у России нет проблем с экспортом собственного зерна, в последний год он «намного превышает» показатели, которые были до ввода российских войск на Украину. По данным Минсельхоза, Россия в прошлом сельхозгоду (июль 2022 — июнь 2023 гг.) экспортировала 60 млн тонн зерна, в том числе 47 млн тонн пшеницы, что стало рекордом. В 2021/2022 сельхозгоду показатель составил 38,1 млн тонн зерна.

«Что касается конкретных указаний на возможные проблемы, например, с банками, транспортировкой и так далее, мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены», — сказал Блинкен. По его словам, он направлял письма в банки США, где объяснял, что Вашингтон поддерживает экспорт российского зерна, и им не надо бояться санкций — перевозка, страхование и другие операции с зерном выведены из-под действия ограничительных мер, подчеркнул он. Блинкен сообщил, что предложения о решении претензий России есть и у ООН, но Москва на них до сих пор не ответила.

За время действия Черноморской инициативы Украина экспортировала более 30 млн тонн зерна, для сравнения, «это эквивалентно 18 млрд буханок хлеба», сказал Блинкен. Даже если какие-то страны не получали зерно напрямую, сделка позволяла снизить цены на продовольствие, отметил он. После выхода России из соглашения цены выросли на 10-15%, заявил он.

В конце июля российский президент Владимир Путин заявил о готовности бесплатно поставить в шесть стран Африки по 25–50 тыс. т зерна. По словам Блинкена, эти объемы — «капля в море», они не решат проблему. Госсекретарь сказал, что всего в рамках Черноморской инициативы развивающиеся страны получили 20 млн тонн зерна.

Россия 17 июля объявила, что приостанавливает участие в зерновой сделке, которая предполагает создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. В Москве считают, что российская часть соглашений не была выполнена. При этом власти заявляют, что готовы вернуться к сделке, как только российские требования будут соблюдены. В их числе — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты и другие условия.

Президент Египта, который участвовал в саммите «Россия — Африка» в Петербурге вместе с лидерами других стран континента, призвал «найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны». На возобновлении действия зерновой сделки настаивают западные государства. Блинкен ранее заявил, что США готовы дать гарантии безопасности экспорта всем участникам соглашения, в том числе России, если Москва примет решение продлить его. Кремль на это сказал, что Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона.