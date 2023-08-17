Турция предупредила Россию об эскалации из-за досмотра сухогруза

Принудительный досмотр военными России следующего на Украину сухогруза грозит повысить напряженность в регионе, предупредили в Анкаре. Там отметили, что судно шло не под турецким флагом и было досмотрено не в водах Турции

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Анкара после принудительного досмотра российскими военными сухогруха «Сукра Окан» в Черном море предупредила Москву, что подобные действия могут привести к эскалации напряженности в Черном море. Об этом сообщил в Twitter Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента республики Тайипа Эрдогана.

Организация отреагировала на публикации в СМИ, в которых она нашла неверные сведения. В частности, центр отметил, что военные высадились на судне не в турецких водах, а в международных. Кроме того, даже если владельцем сухогруза является гражданин Турции, судно шло не под турецким флагом. В международном праве именно принадлежность флага к определенному государству важнее, чем название корабля или национальность его персонала.

Ранее в этот же день с критикой властей Турции выступил лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Он заявил, что российские военные высадились на турецкий корабль, а общественность республики узнала об этом только из сообщений от Минобороны России, тогда как Анкара не делала никаких заявлений.

Вместе с тем агентство Reuters сообщало, что сухогруз базируется в Турции, и отмечало: досмотр хоть и был совершен в международных водах, но поблизости от Стамбула, всего в 60 км к северо-западу от побережья.

Инцидент с сухогрузом произошел утром 13 августа. По информации российского Минобороны, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» заметил шедший под флагом Палау сухогруз, который следовал в украинский порт Измаил. Капитан судна проигнорировал требования остановиться для досмотра, после чего российский корабль открыл предупредительный огонь. Затем на «Сукра Окан» высадилась группа российских военных и произвела досмотр судна. Затем тот продолжил путь в украинский порт.

Власти Украины пообещали выбрать «оптимальный ответ» на действия Москвы.