Минобороны с 20 июля будет считать идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов

Минобороны выдало предупреждение для кораблей, следующих в порты Украины

Страны, под флагами которых идут суда, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева

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Минобороны с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов, говорится в сообщении ведомства.

Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявлены временно опасными для судоходства.

«В связи с прекращением функционирования черноморской инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения», — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что страны, под флагами которых идут суда, следующие в украинские порты, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

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