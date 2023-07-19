Путин назвал условие возвращения России к зерновой сделке

Путин: Россия может вернуться в зерновую сделку после соблюдения всех ее требований

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Россия не против зерновой сделки как таковой и может вернуться в нее, как только будут выполнены требования Москвы, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии: если будут в полном объеме учтены, а главное — реализованы, именно реализованы, все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — сказал он.

Зерновая сделка, которая была заключена год назад Россией и Украиной по отдельности при посредничестве Турции и ООН, включала в себя две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт. Действие сделки несколько раз продлевалось, последний раз — до 17 июля.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил, что зерновая сделка «фактически прекратила свое действие», так как ее часть, касающаяся России, не выполнялась. «Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки. Незамедлительно», — заверил он.

В числе необходимых условий для продления сделки российские власти называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. ООН направила Москве предложения, которые в том числе предполагают «устранение препятствий, влияющих на финансовые операции через Россельхозбанк». В Киеве призывают к сохранению сделки, но считают, что идти ради этого на уступки Москве нельзя.