WSJ узнала об усилиях США по экспорту зерна с Украины без участия России

США прорабатывают альтернативные варианты по экспорту зерна с Украины и изучают возможности военной защиты сухогрузов, выяснила WSJ. Параллельно на Эрдогана оказывается давление для возобновления участия Москвы в зерновой сделке

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США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами о расширении альтернативных экспортных маршрутов зерна, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно плану, к октябрю Украина наладит экспорт 4 млн тонн зерна в месяц по Дунаю, большая часть агропродукции будет перевозиться по реке и Черному морю в румынские порты, а затем — в другие пункты назначения. США изучают все потенциальные варианты, в том числе военные, для защиты судов, идущих в украинские порты на Дунае и из них, сообщил американский чиновник.

Этот маршрут дольше и дороже Черноморского сухопутного коридора, отмечает WSJ, однако после отказа России продлить действие соглашения, он может стать достойной альтернативой. Западные страны и Киев готовятся к тому, что Москва не вернется к выполнению сделки до того, как настанет время вывозить летний и осенний урожай.

Работа над увеличением экспортных мощностей Украины ведется параллельно с попытками Турции и ООН вернуть Россию к выполнению Черноморской инициативы, рассказали источники газеты. По словам неназванных дипломатов, на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана оказывается давление с целью добиться от Москвы возобновления сделки до начала сентября, когда на складах начнет накапливаться собранное зерно.

Реализация планов будет частично опираться на инициативу Евросоюза по созданию автомобильных, железнодорожных и морских маршрутов, называемых «полосы солидарности». С прошлого мая по ним экспортировали 41 млн тонн зерна, что значительно больше, вывезенного в рамках Черноморской инициативы (по сведениям ООН — 32,9 млн тонн сельхозпродукции).

Источники WSJ среди европейских чиновников говорят, что Евросоюз может помочь Украине вывозить в среднем 5-5,5 млн тонн зерна в месяц, если не возникнет проблем. Пока за один месяц по европейским маршрутам Украина вывезла максимум 4,2 млн тонн зерна — в прошлом ноябре, в июне этот показатель составил 3 млн тонн. На своем пике Черноморская инициатива позволяла вывозить около 6 млн тонн из трех портов на юге Украины — Одессы, Южного и Черноморска.

На некоторых маршрутах не хватает персонала и ресурсов, чтобы оперативно проводить необходимые проверки, что порой приводит к задержкам, сообщили источники. Кроме того, отмечает WSJ, между Украиной и Румынией были противоречия по вопросу углубления дна судоходных каналов Дуная, которые удалось урегулировать. Американские чиновники рассказали об обсуждениях повышения проходимости дунайского маршрута, чтобы увеличить количество сухогрузов, позволить идти по реке более крупным судам, освободить места под стоянку.



Россия приостановила участие в зерновой сделке месяц назад — 17 июля. Москва не раз обвиняла другую сторону в том, что не исполняется вторая часть сделке об экспорте российской агропродукции. Власти России пообещали немедленно вернуться к выполнению соглашения при выполнении условий: в частности, после переподключения Россельхозбанка в международной системе SWIFT, отмены ограничений на страхование и перестрахование судов, снятия запрета на доступ в порты.

Власти США отмечают, что нынешняя ситуация — не вопрос уступок, у России есть возможности экспортировать зерно и в последний год он «намного превышает» показатели, которые были до начала полномасштабных боев на Украине. «Что касается конкретных указаний на возможные проблемы, например, с банками, транспортировкой и так далее, мы сделали все, чтобы эти вопросы были решены», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен. Он рассказал, что обращался к американским банкам, заверяя их в поддержке экспорта российского зерна и призывая не бояться санкций — перевозка, страхование и другие операции с зерном выведены из-под действия ограничительных мер, подчеркнул он. Блинкен добавил, что предложения о решении претензий России есть и у ООН, но Москва на них до сих пор не ответила.

