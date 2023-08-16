Из порта Одессы вышло первое судно после окончания зерновой сделки

Минобороны России предупредило в июле, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов

Фото: Александр Кубраков / Reuters

Из порта Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга с более чем с 30 тыс. т груза, сообщил в своем Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам Курбакова, контейнеровоз движется по установленному Украиной для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора. Корабль находился в Одесском порту с 23 февраля 2022 года. Это первое судно, вышедшее из порта Одессы с 16 июля — после окончания действия зерновой сделки.

Материал дополняется.