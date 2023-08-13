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Военные открыли предупредительный огонь из-за сухогруза в Черном море

Утром 13 августа патрульный корабль Черномороского флота заметил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, он следовал в украинский порт Измаил. Капитан сухогруза не отреагировал на требование остановиться для досмотра корабля, российский корабль открыл предупредительный огонь, заявило Минобороны России.

После этого судно остановилось, на него с вертолета Ка-29 высадилась группа российских военных. Они совершили досмотр, и судно продолжило путь в порт Измаил, говорится в сообщении.

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