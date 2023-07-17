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Песков заявил, что зерновая сделка «фактически прекратила свое действие»

Песков: зерновая сделка остановлена, Россия вернется к ней после выполнения своих условий
Россия вернется к зерновой сделке, как только будут выполнены ее требования по этим договоренностям, сообщил Дмитрий Песков. В МИДе заявили, что Москва направила Киеву, Анкаре и ООН свои возражения против продления соглашения
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Договоренности по экспорту зерна из украинских портов «фактически прекратили свое действие сегодня». заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как сказал уже ранее президент России, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому их действие прекращается. Как только российская часть договоренностей будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки. Незамедлительно», — сказал Песков.

Затем он уточнил, что сделка не прекратилась, а «остановилась» — и повторил, что Россия вернется к ней, как только будут выполнены требования Москвы. Песков добавил, что российская позиция о Черноморской зерновой инициативе была озвучена еще до сегодняшней атаки на Крымский мост, это «не связанные абсолютно события».

Представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Москва передала Киеву, Анкаре и ООН свои возражения против продления соглашения. ООН получила извещение, сказал источник «РИА Новости» в организации.

Зерновая сделка, которую Россия и Украина по отдельности заключили с ООН и Турцией, предполагает создание безопасного коридора для экспорта сельхозпродукции с Украины. Вторая часть соглашения предусматривает снятие препятствий для экспорта российской продукции, а также удобрений. Москва настаивает, что эта часть не была исполнена. В середине июля ООН подтвердила, что за время действия инициативы не было отправлено ни одного судна с российскими удобрениями.

В числе необходимых условий для продления сделки российские власти называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. ООН направила Москве предложения, которые в том числе предполагают «устранение препятствий, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк». В Киеве, хотя и призывают к сохранению сделки, считают, что идти ради этого на уступки Москве нельзя.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков Кремль Зерновая сделка ООН Украина
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